Maliye Teşkilatında 'Yönetmelik' Krizi: Beyin Göçü Kapıda mı?

Maliye teşkilatında çalışma barışını bozduğu iddia edilen yönetmelik değişikliği, sendika tarafından yargıya taşınıyor. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kurumun yetişmiş insan gücünü kaybettiğini vurgulayarak, acil bir yapısal reform paketi önerdi.

"Maliye Kurumunda Kan Kaybı Yaşanıyor"

Maliye teşkilatındaki personel devir hızının endişe verici boyutlara ulaştığını ifade eden Tuncay Cengiz, maddi ve manevi tatminsizliğin uzman personeli istifaya zorladığını belirtti. Özellikle vergi müfettişleri ve kariyer meslek mensuplarının kurumu terk ettiğini vurgulayan Cengiz, "Maliye teknik bir kurumdur; yetişmiş insan gücünün gözden çıkarılması devlet için büyük bir kayıptır" uyarısında bulundu.

3 Ocak Yönetmeliği Neleri Değiştirdi?

3 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte, vergi dairesi müdür yardımcılarının görev yükünün artırılması tartışmaların odağında. Cengiz, şeflerin görevlerinin müdür yardımcılarına yüklenmesinin hem performansı düşürdüğünü hem de Gelir Uzmanlarının kariyer hedeflerini zedelediğini savundu.

"Gençlerin önüne müdür yardımcılığını bir kariyer hedefi olarak koymak, kariyer mesleklerin ruhuna aykırıdır. İdari takdir yetkisiyle mesleklerin içinin boşaltılmasına müsaade etmeyeceğiz."

Devrim Niteliğinde Çözüm Önerisi: "Mali Hizmetler Sınıfı"

Sendika, yaşanan tıkanıklığı aşmak için statü değişikliği içeren radikal bir model önerdi. Tuncay Cengiz'in sunduğu çözüm önerileri şunları kapsıyor:

Yeni Hizmet Sınıfı: Maliye personeline özel "Mali Hizmetler Sınıfı" ihdas edilmeli.

Unvan Revizyonu: Müdür yardımcısı unvanı "Kıdemli Uzman", müdür unvanı ise "Başuzman" olarak değiştirilmeli.

Kariyer Yolu: Gelir ve Muhasebe uzmanlarına bu yeni statüler verilerek takım amirliği yolu açılmalı.

Sendika Yargıya Gidiyor: Çalıştay Raporu Tamamlandı

7 Ocak 2026 tarihinde uzmanlar, avukatlar ve idarecilerin katılımıyla düzenlenen çalıştayın sonuçları açıklandı. Hazırlanan rapor doğrultusunda hem idari itiraz hem de yargı başvurusu süreci başlatıldı. Cengiz, bu hukuk mücadelesinin aslında idarenin de elini güçlendireceğini ve haklı mücadelelerine devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.