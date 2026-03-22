Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şehit 3 personelin kimliği belli oldu

Katar'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 3 personelin kimliği belli oldu. Olayda Hv. Svn. Bnb. Sinan Taştekin, Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit düştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan personel için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 16:30, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 17:27
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinin, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin dün akşam ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayıp denize düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan arama kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada, helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN personeli teknisyen şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni, Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

KAZADA ŞEHİT OLAN PERSONELİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Katar'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 3 personelin kimliği belli oldu. Olayda Hv. Svn. Bnb. Sinan Taştekin, Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit düştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan personel için taziye mesajı yayımladı.

