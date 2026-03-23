Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak

Mersin'de CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, restoranda çıkan kavgada tekme ve yumruklarla dövüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 10:52, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 11:12
Yazdır

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 22 Mart'ta restoranda CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de oturduğu masada iddiaya göre tartışma çıktı.

Tuncer'in korumasının da dahil olduğu tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

BELEDİYE BAŞKANINA TEKME VE YUMRUKLA DAYAK

Olay sırasında yere düşen Tuncer, tekme ve yumruklarla dövüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kavga, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AHMET SERKAN TUNCER KİMDİR?

44 yaşındaki Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Muğla Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü mezunu.

Tuncer, 2005-2008 yılları arasında CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı, 2008-2010 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2010-2014 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkan Yardımcılığı ve son olarak 2019-2023 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Mezitli Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Ahmet Serkan Tuncer, oyların yüzde 63,30'unu alarak Mezitli Belediye Başkanı seçilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber