Romanya'da hükümet düştü!

Romanya'da siyasi kriz derinleşti. Parlamento, Başbakan Ilie Bolojan hakkında verilen güvensizlik önergesini kabul ederek hükümeti düşürdü.

281 milletvekilinden "evet" oyu

Önerge, sol eğilimli Sosyal Demokrat Parti (PSD) ile aşırı sağcı Rumenlerin Birliği İttifakı (AUR) tarafından sunuldu. 464 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 281 milletvekili "evet" oyu verdi. İktidardaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ve müttefiki Romanya'yı Kurtarın Birliği (USR) oylamaya katıldı ancak oy kullanmadı.

Geçen ay hükümetten çekilen Sosyal Demokrat Parti'nin aşırı sağ ile birlikte hareket etmesi ülkede tartışmalara yol açtı. Bu adımın, aşırı sağın siyasette daha güçlü hale gelmesine neden olduğu yorumları yapılıyor.

"Halkın sesi duyuldu"

Anketlere göre oy oranını artıran AUR'un desteği yüzde 37 seviyesine kadar yükseldi. AUR lideri George Simion ise oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün halkın sesi duyuldu" diyerek "ulusal uzlaşı" çağrısında bulundu.

Hükümetin düşmesiyle birlikte Romanya'da yeni bir hükümet kurulması bekleniyor.