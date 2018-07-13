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Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi

703 sayılı KHK'nın geçici 1. maddesiyle ayrım yapılmadan tüm kariyer meslek mensuplarına, merkez teşkilatlarında görev yamaları kaydıyla, Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verilirdi
13 Temmuz 2018 15:34
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Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 8 adet başkanlık oluşturulmuştur.

Oluşturulan başkanlıklar şu şekildedir:

Devlet Arşivleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Genelkurmay Başkanlığı
İletişim Başkanlığı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
Savunma Sanayi Başkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Bu başkanlıklara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri henüz yayımlanmamıştır.

703 sayılı KHK'nın geçici 1. maddesine göre, tüm müfettiş ve uzmanlar, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan başkanlıklarca uygun görülmesi halinde, başkanlıklardaki uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atanabilecektir.

İşte 703 sayılı KHK'da yer alan hüküm:

"GEÇİCİ MADDE 1- (9) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda görev yapan ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlardan; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan başkanlıklarca uygun görülenler, anılan başkanlıklar için ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi kapsamında öngörülen unvanlı kadrolara 31/12/2018 tarihine kadar atanabilir. Bu maddenin diğer fıkralarında personel devirlerine ilişkin düzenlemeler bu fıkrada belirtilen başkanlıklar için uygulanmaz."

Geçici 1. maddenin atıfta bulunduğu 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A-11 bendinde ise Bakanlıkların yanı sıra tüm kamu kurumlarının müfettiş, uzman, kontrolör, denetçi unvanları bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME

1- 657 sayılı Kanunun 36-A/11'inde geçen müfettiş, uzman, kontrolör, denetçi ve bunların yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan başkanlıkların uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atanabilecektir.

2- Atanacakların merkez teşkilatında çalışıyor olması gerekmektedir.

3- Atanmak isteyenlerin, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan başkanlıklarca uygun görülmesi gerekmektedir.

4- Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan başkanlıkların teşkilat kararnameleri henüz çıkmamıştır. Atanma talepleri için bu kararnamelerin çıkması beklenmelidir.

5- Cumhurbaşkanlığındaki her başkanlığa değil, sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde uzman ve uzman yardımcısı kurulan başkanlıklara geçiş yapılabilecektir.
Memurlar.Net - Özel

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