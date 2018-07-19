OHAL Komisyonu kararı sonrasında, icra müdürü katip yapıldı

KİBAR FEYZO SETİNİN SON HALİ Burası hatay reyhanlı kavalcık köyü köyün eski ismi ile harran köyüdür. Valla ilk izlediğim zaman hem çok beğendim, hem çok acıdım ne yalan söylim bu kadar güzel bir yapı bu kadar güzel bir doğaya hem uyum sağlamış hemde bakımsızlıktan bu hale gelmiş. araştırdığım kadarıyla burası zamanında bir çiftlikmiş bu filmin çekileceği sırada köyde çekim yapılması için de köyün gerçekte var olan ağasından izin alınmış ve çekimlere başlanmış. Set ve oyuncu ekibine de konaklamaları için ise lojman tarzı eski bir ev verilmiş. Çekimler aşırı sıcak havalarda yapıldığı için oyuncuların çekimlerde zorlandıkları ve İlyas Salman'ın da birkaç kez sıcaktan bayıldığı da bilgilerim arasında.