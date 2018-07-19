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OHAL Komisyonu kararı sonrasında, icra müdürü katip yapıldı
İcra müdürü, bir kaç tanık beyanında 2011 yılında sohbete katıldığı belirtildiği için 8 ay tutuklu kaldı. Yargılandı, beraat etti son olarak OHAL Komisyonu göreve iade etti. Ancak DPB kanundaki hüküm nedeniyle atamasını zabıt katibi olarak yaptı
İcra müdürüydü.
Sadece tanık beyanıyla 8 ay cezaevinde yattı.
Tanık beyanında, 2011 yılında sohbette görüldüğü belirtilmişti.
Başkaca bir suçlama yoktu.
Yargılandı ve örgütle organik bir bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğu yönünde bir delil olmadığı için beraat etti.
OHAL Komisyonu da geçtiğimiz ay içinde, başvurusunu kabul ederek, göreve iade kararı verdi.
Ancak 7075 sayılı "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un 10. maddesinde şu hüküm yer alıyordu.
"Bu fıkra kapsamında kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır."
Bu hükme dayanılarak, Devlet Personel Başkanlığınca, ilgilinin ataması Adalet Bakanlığına katip olarak yapıldı.
Yani tam kabus bitti derken, mağdur yeniden mağdur edildi.
Yaşanan sorunun çözümü için, 7075 sayılı Kanunun 10. maddesinde düzenleme yapılmalı...
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