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Hem sağlık ocağı hem de kütüphane

BURSA'da doktor Süleyman Enes Mesutoğlu, Aile Sağlığı Merkezi'nde kurduğu 5 bin kitaplık kütüphane ile yüzlerce hastasına okuma alışkanlığı kazandırdı. Muayene olduktan sonra kitap alan 3 bin kişi, 4 bin 300 kitap okudu.
 18 Mayıs 2019 16:56
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Hem sağlık ocağı hem de kütüphane

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi 22 No'lu Ali Bakgör Aile Sağlık Merkezi'nde Aile Hekimi Süleyman Enes Mesutoğlu günde yaklaşık 100 hastayı muayene ettiği odasında 5 bin kitaplık kütüphane oluşturdu. Evli ve 2 çocuk babası Dr. Mesutoğlu masasına koyduğu birkaç kitabı okumaya eğilimli hastalarına vermekle başladığı projede 2017 Kasım ayından bu yana 5 bin kitaba ve 3 bin okura ulaştı. Dr. Süleyman Enes Mesutoğlu Kütüphanesi her gün onlarca kitabı bir önceki kitabını tamamlayan ya da ilk kez başlayan okurlarına veriyor.

'İNSAN; SOSYOLOJİK VE BİYOLOJİK BİR VARLIK'

Sağlığın sadece beden meselesi olmadığını söyleyen Dr. Mesutoğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık aynı zamanda bir kafa meselesidir. İnsan; sosyolojik ve biyolojik bir varlıktır. Her fırsatta eğitimsizlikten şikayet ediyoruz ama ne yazık ki hiçbir şey yapmıyoruz. Her meslek grubu eğitime katkı sağlayabilir diye düşündüm. İlk zamanlarda masamın üstüne birkaç kitap koyarak başladım daha sonra hayallerimin peşinden gidip kütüphaneyi bugünkü haline getirdim. Süreç çok kolay olmadı. Arkadaşlarım 'yapamazsın' dediler. Ancak işe başlayınca Türkiye'nin her yerinden kitap gönderdiler. Özellikle hekim arkadaşlarımız çok yardımcı oldular" dedi. Ünlülerin de destek verdiği projede Haluk Levent, Sunay Akın ve Müge Anlı kitap gönderdi.


Hem sağlık ocağı hem kütüphane

HER ŞEY SİSTEMLİ

Kitapları ve okurları takip edebilmek için kendi imkanlarıyla bilgisayar ortamında bir sistem geliştiren Dr. Mesutoğlu, "Bu sisteme göre okur, kitabı ne zaman aldı, okur kaç yaşında gibi verileri kayıt ediyoruz. Son zamanlarda yaş aralıklarına göre ilgi gören kitapları da kaydedip bir liste oluşturmaya başladım. Zor ama çok zevkli ve umut veren bir çalışma oluyor. En son ilkokul yıllarında kitap okumuş olan hastaların kitap alıp, okuyup bitirdikten sonra gelip heyecanla kitabı anlatması beni çok mutlu ediyor. Bu kapsamda hedefim önce kendi çevremde, sonra tüm Bursa'da ve Türkiye'de okur yazarlığı arttırmaktır" şeklinde konuştu.

EN GENCİ 5, EN YAŞLISI 71 YAŞINDA

Çok geniş yelpazede okur kitlesine ulaşan Dr. Mesutoğlu, "Aile hekimliğindeki bu kütüphanenin diğer kütüphanelerden farkı tedavi olduktan sonra kitap önerilmesi okumayı daha çok teşvik ediyor olmasıdır. Öğretmen verince bir zorunluluk hissi oluyor ama doktor verince daha gönüllü ve keyifli bir okuma gerçekleşiyor. Artık kitap yetiştiremediğimiz hastalarımız oldu. 30 yıldır hiç kitap okumamış olan 50 yaşında bir hastamız var. Şimdi haftada en az bir kitap bitiriyor. En genç okurumuz 5, en yaşlı okurumuz ise 71 yaşında" dedi.
DHA
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