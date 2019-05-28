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Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Bu seçimlerde de aynı şekilde Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle ülkemiz, milletimiz için en iyisini yapmak adına beraber yürüyeceğiz"
 28 Mayıs 2019 23:54
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Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde de aynı şekilde Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle birlikte ülkemiz, milletimiz için en iyisini yapmak adına beraber yürüyeceğiz." dedi.

Şişli'deki Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, BBP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla seçime girdiğini ve o seçimin de büyük bir başarıyla tamamlandığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde de AK Parti, MHP ve BBP olmak üzere beraber seçime girildiğini anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

''Bildiğiniz gibi Türkiye'nin her tarafında yüzde 52'ye varan bir oy oranıyla ittifak birinci olarak seçimi tamamlamıştır. Bu arada İstanbul seçimiyle ilgili yaşanan süreç hepimizce malumdur. Seçimde yaşanan bazı şaibeler, yolsuzluklar, usulsüzlükler sebebiyle YSK yenileme kararı almış ve bu çerçevede kampanyamız devam ediyor. Evvelinde beraber yol yürüdük. Bu seçimlerde de aynı şekilde Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle birlikte ülkemiz, milletimiz için en iyisini yapmak adına beraber yürüyeceğiz.''

- "Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz"

Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun menfaat için doğrularından, memleket sevdasından hiçbir zaman vazgeçmediğini, her zaman onun kalbinde bayrak, millet sevdası, Türkiye'nin bağımsızlık aşkı olduğunu belirterek, "Muhsin başkan bunun için bedel ödedi ama asla boyun eğmedi." dedi.

Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Onun bir sözünü hatırlıyorum; 'Biz Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Said Nursi kadar Kürdüz. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.' Çok önemli bir şey. Aslında Türkiye'yi tanımlayan bir iştir. Türkiye bundan ibarettir. Etnik kimliklerimiz, farklılıklarımız, asla bizi ayrıştıran bizi çatıştıran bir sebep olmamalıdır. Bu doğrular, bu ülküler uğrunda hayatını verdi. Gece gündüz demeden çalıştı ve onu 2009 yılının 25 martında yine yerel seçim kampanyasında Kahramanmaraş'tan Sivas'a giderken malum helikopterin düşmesi sonucu kaybettik, şehit oldu. Bir kez daha bu vesileyle kendisine ve beraberindeki arkadaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke için canını seve seve veren 15 Temmuz'da istiklal mücadelemizde, bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyorum.''

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, "Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili daha önce 'Kazadan kaza çıkarmayın' açıklamanız olmuştu. Biraz açabilir misiniz?" sorusunu "Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonra konuyla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. O dönem ben Ulaştırma Bakanıydım. Beşir Atalay İçişleri Bakanıydı. Kendisi olay yerine gitti. Oradaki arama tarama çalışmalarını yürüttü." diye yanıtladı.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz de elimizdeki bütün imkanlarla enkaza ulaşılmasını ve bir an evvel kazazedelerin kurtarılması için gayret gösterdik. O günlerde yaşananları biliyorsunuz. Hava şartlarının ağırlığı ve o koordinasyon konusunda, hala kafalarda izah edilemeyen bazı sorular mevcut. Bu konu birçok yönüyle araştırıldı. Mahkemeye intikal ettirildi. Takipsizlik kararı verildi ve nihayet geçtiğimiz aylarda da dosyanın tekrar açılmasına karar verildi. Burada taksiratı olan şüpheliler varsa, olayın bütün yönüyle aydınlatılması için gereken her şey yapılacak. Adalet Bakanlığımız bu konuda çalışmaları başlattı. Bundan sonra iş yargınındır. Yargı kararını verecek. Her şeyi yeniden başlatacak ve burada kamuoyu vicdanının tatmin eden, Büyük Birlik camiasının, Alperenlerin bu noktadaki tereddütlerini giderecek her türlü çalışma yapacak. Peki Alperenlerin bize karşı kırgınlığı veya kızgınlığının sebebi ne?" Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kurulu'na bir rapor hazırlattı. Bu rapor kamuoyuna yayıldıktan sonra değerlendirmeler oldu. İşin ilk anından son dakikasına kadar bizzat ilgilendiğim bir konuda, raporda doğrusu hilaf-ı hakikat bazı unsurlar vardı. Esasında benim tepkim, bu raporda, masa başında, sahada olanları anlamadan, dinlemeden, yapılan işlemlereydi. Yoksa Muhsin Başkanın şehadetine yönelik bir değerlendirme yapmam, onun bu olayını hafife alamam, akla ziyan bir iştir. Biz Muhsin Başkan ile çok yakın çalıştık. Birçok konuda istişarelerimiz oldu. Sabah da ifade ettiğim gibi, 'kazadan kaza çıkarmayın' lafını Muhsin Başkanın şehadetiyle ilişkilendirmenin bu işin yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Böyle bir şey düşünmem söz konusu değildir. Eğer bu konuda Büyük Birlik camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem, bu vesileyle buradan bir kez daha özür diliyorum. Böyle bir şey benim tabiatımda olmaz. Değerlerimle, Büyük Birlik Partililerin değerleri arasında bir fark yok. O yaşanan olayda bizler kahrolduk. Orada acziyeti yaşadık."

Yıldırım, "O gün, o olayın sevk ve idaresini yapanlar, bugün yargılanıyor. Başka bir şeyden, FETÖ'den yargılanıyor. Dolayısıyla dosyanın yeniden açılıyor olması önemli bir adımdır. Ümit ederim, bu sefer her şey bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Camiada, genç Alperen kardeşlerimizin kafasındaki soru işaretleri, ortadan kalkmış olur." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın hangi partilerden oluştuğuna ilişkin bir soru üzerine ise Yıldırım, "BBP, Cumhur İttifakı'na destek vermektedir. Bu, baştan beri genel başkanlar seviyesinde açıklanmıştır. Sahada da bu şekilde cereyan etmiştir. BBP'nin İstanbul'da aday göstermediğini, genel başkanın, şahsımın destekleneceğini açıkça beyan ettiğini biliyorum. O bakımdan burada herhangi bir tereddüde mahal verecek bir durum yoktur. Biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışıyor, gayret gösteriyoruz." karşılığını verdi.

Seçim çalışmaları sırasında vatandaşların heyecanını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Vatandaş heyecanı gayet güzel. Sokaklar daha da güzel, canlı, ilgi çok yüksek. Gittiğimiz her yerde gayet iyi şekilde hüsnükabul görüyoruz. İyi bir kampanya yürütüyoruz. Bu kampanyanın artık İstanbul'a odaklı olarak yürümesi lazım. Çünkü İstanbulluların geleceğini konuşuyoruz. İstanbul için yapacaklarımızı konuşuyoruz. Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi gerektiğini söylüyoruz. En azında kampanyada buna büyük özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı nerede geçireceğiyle ilgili soruya da ''Bayramda malum İstanbul'da hemşehrilerimizin birçoğu ya memleketine ya tatile gidecek. 9 günlük süre içerisinde İstanbul epey bir boşalacak ama tatile gitmiş olsalar bile aman 23 Haziran'ı unutmasın İstanbullular. Tekrar bekliyoruz. İstanbul'un onlara ihtiyacı var. Ben de 1-2 gün Anadolu'da bazı şehirlerde ziyarette bulunacağım, hemşehrilerimizle bayramlaşma yapacağım.'' şeklinde cevap verdi.

BBP İl Başkanlığı ziyaretine BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve partililer katıldı.

Ziyaret, fotoğraf çekiminden sonra basına kapalı devam etti.
Anadolu Ajansı
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