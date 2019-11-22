Erdoğan'ın ithal et açıklaması Erzurumlu besicileri sevindirdi
|22 Kasım 2019 20:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının uygulanması halinde besiciliğin kalkınacağına inandıklarını söyleyen Erzurum Yakutiye Süt Birliği Başkanı Mücahit Harmandar, "Besicimize, üreticimize destek verilirse bir yıl içinde bizim fazlamız olur. Belki ihracat yapacağız. Devletimiz önceden özellikle Doğu bölgesinde ücretsiz suni tohumlama yaptırdı. Bu suni tohumlamadan olan buzağılar şimdi 4- 5 yaşına girdi. Hayvan ırkı değişti. Et Balık Kurumuna tonaj olarak fazla et veriyoruz. Hayvanlarımız güzelleşti, İthal et girişi kesilirse her şey yerine oturacak. Doğu Bölgesinde tarım ve hayvancılıktan başka bir işimiz yok. Buraya özel bir süspansiyon yapması lazım ki çiftçimiz kalkınsın yoksa imkanı yok. Şu anda durumumuz iyiye gidiyor. İthalat kesilir yeniden çiftçimize destek verilirse bu bölgede hiç bir sıkıntı olmaz" dedi
Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi çiftçiyi desteklemek amacıyla bazı projelere yaptılar. Bu projenin yanında Cumhurbaşkanımızdan isteğim yem fiyatları da düşürülsün. Böylece hayvancılık bayağı ilerler" dedi.
Erzurum'daki besicilerden bazıları da bu haberi sevince karşıladıklarını ama buna takviye olarak yem fiyatlarının da düşürülmesi gerektiğini söyledi.
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