1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır
 04 Aralık 2019 06:31
Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
04 Aralık 2019 07:46		 DSÖ'den, iklim değişikliği uyarısı
04 Aralık 2019 03:23
Hakkari'deki silah kazasında şehit olan askerin cenazesi Konya'ya getirildi
04 Aralık 2019 01:58		 Farkındalık için engellileri ücretsiz tıraş ediyorlar
03 Aralık 2019 22:53
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
03 Aralık 2019 21:39		 Eski buzdolabıyla başladı, yılda 200 bin lira kazanıyor
03 Aralık 2019 20:43
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
03 Aralık 2019 19:55		 Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor
03 Aralık 2019 19:35
İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül
03 Aralık 2019 19:31		 Silah kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi
03 Aralık 2019 19:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:17 - İzmir'de ID numaraları belirlenen 25 Bylock'çuya gözaltı08:15 - Ne kadar yolcu o kadar vergi dönemi başlıyor08:01 - Vakıflar Bankasının bazı hisseleri Hazineye devredildi07:46 - İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli07:21 - Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş07:05 - CHP kurultayları kavgayla başladı06:51 - Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında06:50 - 6 suç hariç diğerlerine ceza indirimi geliyor06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Erdoğan'dan 'bloke ederiz' çıkışı
03:23 - DSÖ'den, iklim değişikliği uyarısı02:41 - Türkiye Vakıflar Bankası'nın A ve B grubu hisseleri Hazineye devredildi01:58 - Hakkari'deki silah kazasında şehit olan askerin cenazesi Konya'ya getirildi00:38 - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik00:37 - İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik00:36 - Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği00:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü00:04 - 375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 suç hariç diğerlerine ceza indirimi geliyor
375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı
Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Erdoğan'dan 'bloke ederiz' çıkışı
Türkiye Vakıflar Bankası'nın A ve B grubu hisseleri Hazineye devredildi
4 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Vakıflar Bankasının bazı hisseleri Hazineye devredildi
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik
Hakkari'deki silah kazasında şehit olan askerin cenazesi Konya'ya getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hastalık hastası 1
bulgurlama 1
mesaj 2
amman kuzum 2
Appo 3
çok tatlısın 2
bakır basması 1
Renkli 2
Ömer bayram'ın rakibine attığı tokat 2
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 2
SON İLANLAR
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş Deniz Ulaşım 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam