Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar, başvuruları konuşuyor!
Binlerce adayı yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı İlkatama internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 10 Ocak'a kadar devam edecek. MEB başvuruları değerlendirip 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak.
|08 Ocak 2020 10:05
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Milli Eğitim Bakanlığı Ocak ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurmuştu.
2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları için başvurular 6 Ocak'ta başladı.
10 Ocak'a kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ilkatama.meb.gov.tr/OBGiris.aspx sayfası aracılığıyla yapılabiliyor.
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, memurlar.net forumunda bilgi paylaşımında bulunuyor. Foruma bakmak için tıklayınız.
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