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Dolar gün ortasında tırmanışa geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 15 Ocak 2020 12:13
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Dolar gün ortasında tırmanışa geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,89405,8950
Avro6,56206,5630
Sterlin7,65307,6920
ANKARA
ABD Doları5,87005,9300
Avro6,52006,5900
Sterlin7,59207,7450
Anadolu Ajansı
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