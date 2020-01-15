Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı
|15 Ocak 2020 16:49
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İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararı Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun siteye erişimin engellenmesini ihlal olarak değerlendiren kararının UYAP sistemi üzerinden gönderildiği hakimlik, erişimin engellenmesine ilişkin kararı tekrar ele aldı.
İnceleme sonucunda hakimlik, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kararı gereğince erişimin engellenmesi kararının kaldırılmasına ve siteye erişimin sağlanmasına karar verdi.
Hakimlik, kararın gereğinin yerine getirilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesini de kararlaştırdı.
Yüksek Mahkeme, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de erişimin engellenmesi kararı verilen Wikipedia ile ilgili bireysel başvuruları incelemiş, erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetmişti.
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