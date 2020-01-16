1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: Teklifle, kırsal özelliği devam eden yerleşim yerlerinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu münasebetiyle vatandaşların hak mahrumiyetiyle karşılaşmaması için düzenleme yapıldı
 16 Ocak 2020 15:36
Yazdır
İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

İmar Kanunu'nda değişiklikler öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda devam ediyor.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Teklifin, dün başlayan görüşmelerinde, beş maddesi kabul edilmişti.

Kanun teklifinin bugünkü görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, parselasyon planlarına vatandaşların itiraz edebilmesi için teknolojinin geliştiği bir dönemde e-devlet uygulaması üzerinden bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Teklifle, imar planlarında, bina yüksekliklerine sınırlama getirildiğini anımsatan Zeybek, büyükşehir belediyelerinin mutlaka yüksek yapıların nerelerde yapılacağı konusunda çevre planlarında düzenleme yapması gerektiğini ifade etti. Belirli mahallelerin yüksek binalar konusunda istisna tutulabileceğini belirten Zeybek, ayrıca İstanbul'daki Çamlıca kulesi gibi mimari tasarımın gerektirdiği bazı yapıların yüksekliklerinin istisna olması önerisini aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen köylerde su parası ve Emlak Vergisi yönünden sıkıntı yaşandığını söyledi. Geçmişte bu konudaki düzenlemenin tartışılmaksızın yapıldığının bir kez daha anlaşıldığını savunan Hamzaçebi, İstanbul'un Çatalca, Silivri, Şile ilçelerinin mahalleye dönüşen köylerinde bu nedenle sorunlar yaşandığını kaydetti.

Büyükşehir belediye meclisinin bir yeri Emlak Vergisi'nden muaf tutma yetkisinin bulunmadığını belirten Hamzeçebi, mahallelerin kırsal yerleşim özelliğini kaybedip kaybetmediğini büyükşehir belediye meclisinin değil köy halkının karar vermesi önerisinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, kırsal özelliği devam eden yerleşim yerlerinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu münasebetiyle vatandaşların hak mahrumiyetiyle karşılaşmaması için düzenleme yapıldığını söyledi.

Demir, büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5.000'in altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verileceğini ifade etti.

AK Parti'li Demir, İstanbul'un Çatalca, Silivri, Şile ilçelerinin mahalleri ile Sakarya'nın bazı mahallerinde olduğu gibi vatandaşların köy hayatlarını devam ettirebilecek, altyapıyı kolaylaştıracak bir düzenlemenin yapıldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Alt Komisyonu 'Obezite' için toplandı
15 Ocak 2020 23:16		 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda
15 Ocak 2020 18:47
TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti
15 Ocak 2020 14:36		 TBMM'de 353 saatlik bütçe maratonu
21 Aralık 2019 13:10
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
19 Aralık 2019 08:40		 Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu akademisyenleri dinledi
18 Aralık 2019 17:52
Libya muhtırası, Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
16 Aralık 2019 16:40		 TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruların yüzde 75'i erkeklerden
12 Aralık 2019 16:25
Termik santral maddesi kanundan çıkarıldı
04 Aralık 2019 15:45		 Rabia Naz Komisyonu mülkiye müfettişini dinleyecek
04 Aralık 2019 12:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:15 - Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır16:09 - Atık gazete sayfaları ev kadınlarının bütçesine katkı sağlıyor16:08 - 'Borsa, uzun vadede altın ve dolardan daha fazla kazandır'16:05 - Öğrenmenin yaşı yok: 68 yaşında liseyi bitirdi15:55 - Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi15:46 - Bakımından sorumlu olduğu baz istasyonunu soydu15:36 - İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda15:34 - Bakan Koca'dan kurum içi nakil açıklaması15:30 - 50 yaşında öğretmen oldu, öğrencileri için kredi çekti15:27 - İş dünyası faiz indirimine ne dedi?
15:25 - Tunceli'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak15:21 - Eski Korgeneral İyidil tutuklandı15:20 - Berna Laçin'in 'idam' tweetine verilen beraat kararı onandı15:19 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:17 - MB'nin faiz kararına Dolar'ın tepkisi15:12 - Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor15:12 - Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı14:54 - 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiasına soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sude 1
tecavüzcünün diri diri yakılması 1
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 5
sanal alem 3
çocuklar zekalarını annelerinden alıyor 2
cüzi 4
kanal istanbul güzergahında chp'liler çok ciddi arsalar kapattı 1
35 yaş şiiri 4
acıktım sanki ben 1
lucy 1
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam