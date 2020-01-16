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Türkiye'nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı

2018'e göre kozmetik (%4) ile ev, bahçe ve ofis dekorasyonu (%14) alışverişinde azalma yaşanırken, çiçek (%37) ve elektronik (%25) alışverişinde harcamalar artış gösterdi
 16 Ocak 2020 16:24
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Türkiye'nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı

Sevdiklerimizi çiçekle mutlu ettik

Tekstil ve hazır giyim ürünleri süreklilik arz eden bir ihtiyaç olduğu için ve bu alandaki tüketim daim olduğundan, giyim sektörü dahil etmediğinde ortaya çıkan sonuca, göre online alışverişte çiçek ve elektronik kategori olarak öne çıkıyor. Bu iki sektörde 2018'de yapılan harcamalara göre dikkate değer artış söz konusu oldu.

Gece alışveriş yapan iade ediyor

Verilere göre son yıllarda 14.00-15.00 saatleri arasında alışveriş yapmayı tercih ediyoruz. Gece 23.00-24.00 saatleri arasında yapılan alışverişlerde ise iade oranları dikkat çekiyor. Bu saatlerde yapılan alışverişlerdeki iade oranları, diğer saatlerde yapılan alışverişlerdeki iade oranından %40 daha fazla. 2019'da 02.00-06.00 saatleri arasında en fazla alışveriş yapılan kategorinin bebek ve çocuk ürünleri olması, gecelerin en uykusuzlarının anne-babalar olduğunu gösteriyor.

Okullarla birlikte sepetimizi de doldurduk

Verilere göre en fazla alışveriş yaptığımız mevsim sonbahar mevsimi oluyor. Bu durumda elbette Eylül ve Ekim aylarının okula dönüş dönemi olmasının etkisi büyük. Sepet tutarı açısından bakıldığında en pahalı alışverişi Ocak ayında yaptığımız anlaşılıyor. Öyle ki, 2019'da en yüksek ay 187 lira sepet tutarıyla Ocak olurken, sepet tutarı en düşük aylar 133 lira ile Ağustos ve Aralık ayları oldu.

Uygun fiyatlı ürünler tercih ettik

İşlem adetleri 2016 itibarıyla artış gösterse de, sepet tutarlarının azalması, alışverişlerde uygun fiyatlı ürünleri tercih ettiğimizi gösteriyor. Bu durum, alışverişte en önemli kriterin fiyat olduğunu ortaya koyuyor.

Mobilden hızlıca almayı tercih ettik

Ödeme yöntemi olarak 100 liranın altındaki işlemler için mobil alışverişi tercih ederken, 100 liranın üzerindeki harcamalarımızı masaüstü bilgisayar kullanarak yapıyor ve ürünü detaylıca incelemeyi tercih ediyoruz. Bununla birlikte 2019 yıl sonunda mobilden yapılan işlem adedi, masaüstünden yapılan işlem adedini geçti. Bu durum da yine fiyatın ilk tercih olduğunu ve sepet tutarlarının yüksek olmadığını gösteriyor.

Taksitli alışverişten uzaklaşıyoruz

2017-2019 aralığındaki online ödeme seçeneği değerlendirildiğinde veriler taksitli alışverişin azaldığını ve tek çekim ödemenin arttığını gösteriyor. Taksit sayısı olarak en fazla 3 taksit tercih edildi.
DHA
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