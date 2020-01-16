Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı
|16 Ocak 2020 17:40
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Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 3 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Ramazan K, Mahmut Ş.Y. ve Hüseyin Ç, yakalandı.
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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