Milli Eğitim Bakanı Selçuk yarıyıl tatilini başlatan zili çaldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Zeki Tartaç İlkokulunda düzenlenen 2019-2020 eğitim- öğretim yılı yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karne dağıttıktan sonra okul zilini eline alan Bakan Selçuk, öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yarı yılını tamamladıklarını beyan eden zili çaldı. Öğrencilerin karne heyecanına Bakan Selçuk'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ortak oldu. Okuldaki öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mangala oyunu, boyama çantası ve okuma kitabı, kalem seti hediye edildi. Okula geldiği an yoğun bir ilgiyle karşılanan Bakan Selçuk, karne dağıtım programı kapsamında sınıfları ziyaret etti. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrencisi olan öğretmen Şekure Yalçın'ın sınıfında karne dağıtan Selçuk, bu anları da sınıfı dolduran öğrencilerle paylaştı. Yarıyıl tatilinin çocuklar için verimli geçmesini dileyen Selçuk, 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı. Bu esnada öğrencilerin hepsini bizzat tebrik eden Bakan Selçuk, okul öğrencilerine okuma kitabı yollayacağı yönünde bir de söz verdi. Öğrencilere tatillerini verimli geçirmelerine dair öğütler veren Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan saatli maarif takvimini andıran takvimi de ihmal etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

"Çocuklarımızı sadece belli zaman diliminde sıkıştırarak ve strese sokarak başarı elde etmek mümkün değil"

Karnelerdeki sonuçlarla fazla ilgilenilmemesi gerektiğini aktaran Bakan Selçuk, eğitimin bir maraton koşusu olduğunu yineledi. Selçuk, "Güneşli, güzel bir günde bir köy ilkokulundayız. Karne dağıtımını yapıyoruz. Biraz önce çocuklarımızla birlikte sınıflarda karne dağıtım işlemini gerçekleştirdik. Her birine tek tek karnelerini verirken gözlerindeki, yüzlerindeki gülümsemeyi görme şansımız oldu. Elbette ara tatiller bir nefeslenme ve çocuklarımızın zihinlerinin tazelenmesi ve okulun dışındaki hayatla tanışmaları için bir fırsat. Bu tatili velilerimiz açısından değerlendirmek elbette önemli ama her şey sadece karne değil, not değil. Çocuklarımız karnenin dışında çok çok daha fazla bir varlık. O nedenle sadece çocuğun bütün hayatını özetleyen ve çocuğun bütün özelliklerini gösteren bir araç değil. O nedenle çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var. Önemli olan çocuklarımız tatil fırsatını tabiatla, büyükleriyle, akranlarıyla bir araya gelerek, orman gezileri düzenleyerek, kitap okuma fırsatını daha çok yaşadıkları bir tatil yaşayabilirler. Önemli olan uzun boylu ne yapabileceğimizdir. Eğitim bir maraton koşudur, 100 metre koşu değildir. Çocuklarımızı sadece belli zaman diliminde sıkıştırarak ve strese sokarak başarı elde etmek mümkün değil. Sorumluluk sahibi olmalarını önemsiyoruz" dedi.

"Çocuklarımızın aileleriyle beraber ailenin içindeki işlere karışmaları ve beraber yapmalarını önemsiyoruz"

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karnelerine iliştirilen etkinlik kağıtları hakkında da bilgi veren Selçuk, öğrencilerden tatili boş geçirmemelerini istedi. Bakan Selçuk, "İlkokul ve ortaokul çocuklarımız için sorumluluk anlamında birkaç tane oyun ve etkinlik ürettik. Bunu da her öğrencimize dağıtıyoruz. İlkokul öğrencilerimiz için 'Yarıyıl tatiline hoş geldin' adı altında bir etkinlik kağıdımız var. Bu etkinlik kağıdıyla birlikte çocuklarımıza soruyoruz, 'Keşfetmeye hazır mısınız?' diyoruz. 'Toplanın çocuklar, yoğurt mayalıyoruz' diyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle beraber ailenin içindeki işlere karışmaları ve beraber yapmalarını önemsiyoruz. Çocukların ev temizliğinde görev almalarını istiyoruz. Çocukların belki parkların temizliğinde, çevre temizliğinde aktif olarak farkındalıklarını yükseltmelerini istiyoruz. Türkiye haritasını tekrar tekrar çizerek, illerin üzerinde durarak arkadaşlarıyla sohbet etmelerini istiyoruz. Bu arada işaret dili öğrenmeleri için teşvik ediyoruz. 'Ellerimiz konuşsun' adı altında görevimiz var. Ortaokul öğrencileri için görevler ise; '384 saat adı altında ortaya koyduğumuz bir görev kağıdında da ortaokul çocuklarımızın yaşlarına uygun olarak görevler var. Örneğin her çocuğumuzun, kız erkek fark etmez, kravat bağlamayı öğrenmesinden tutun da kaşık havasıyla oynaması, yani bizim folklorumuzu, geleneğimizi tanıması anlamında bazı etkinlikler yapmaları. 'Türk kahvesi yapmayı biliyor musunuz, çocuklar?' diye bir sorumuz var. Bunu yapmayı öğrenmelerini çok istiyoruz. Çünkü kültürümüzün tanınmasını, değerlerimizin yaşarken edinilmesini önemli buluyoruz. Bu müfredatla verilecek bir husus değil. Değerler yaşarken, hayatın içinde hal üzerinden öğrenilir. O yüzden çocuklarımızın bu etkinliklerle zenginleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karne üzerinden baskı kurmak doğru değil"

Öğrencilerin yanı sıra ailelere de tavsiyelerde bulunan Selçuk, "Çocuklarımızın hayatını, dersin dışındaki hayatını da zenginleştirmek için elimizden geleni yapalım. Karne üzerinden bir baskı kurmak ve çocuklarımızda yanlış beklentiler oluşturma konusunda özveriye ihtiyacımız var. Ben hayırlı uğurlu, verimli bir ara tatil olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başladı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başladı. Öğrenciler bu yıl ilk kez uygulamaya alınan program dahilinde 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında ilk ara tatillerine çıktı. Bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler, ikinci döneme 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemde gerçekleştirilecek ara tatil ise 6-10 Nisan arasında olacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran'da sona erecek ve öğrenciler 11 hafta sürecek yaz tatiline çıkacak.