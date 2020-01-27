Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarını sıralı liste şeklinde açıklayamadı
|27 Ocak 2020 12:22
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Kültür ve Turizm bakanlığı, 20 Eylül'de yayımladığı ilanla 785 Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker alacağını duyurmuştu.
Başvurular 25 Eylül ila 9 Ekim tarihleri arasında alındı. Memurlar.net'te, ilandan sonra yapılan yayınlarda adil bir personel alımı olması için tedbir alınması istenilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının personel alımları örnek olarak gösterildi. Ama hiçbir tedbir alınmadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımında sözlü sınav sonuçlarını geçen hafta açıkladı. Ancak bakanlık sonuçları sıralı liste şeklinde bir açıklama yapamadı. Kime kaç puan verildiği, KPSs puanı ile sözlü puanlar arasında ne gibi bir uçurum olduğu duyurulmadı.
Bu durum, Bakanlığın, yaptığı alımda yaşanan adaletsizlikleri gizlemek için bu yöntemi tercih ettiğini göstermektedir.
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