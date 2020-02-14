Ankara adliyesine gizli tanık bürosu kuruldu
|14 Şubat 2020 06:51
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Terör soruşturmalarının daha sağlıklı yürütülmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Başsavcılık bünyesinde, 'Gizli Tanık Bürosu' kuruldu. FETÖ'nün mahrem, askeri, emniyet ve yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda gizli tanıkların çok fazla olması nedeniyle böyle bir büronun kurulduğu öğrenildi. Büroda Başsavcı Vekili Mustafa Başer ile Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan görevlendirildi. Daha önce her soruşturmanın savcısı tarafından ayrı ayrı yürütülen 'gizli tanık' işlemleri artık tek bir noktadan yönetilecek. Savcı tarafından alınan gizli tanık beyanları konuyla ilgili soruşturmaya gönderilecek.
KASADA SAKLANACAK
İş bölümünde yayınlanan yönergede, Gizli Tanık Bürosunca yürütülecek işlemler şöyle sıralandı: "Tanık koruma kararı verme, uzatma, değiştirme, kaldırma ile bunlara ilişkin talep ve kararlar söz konusu büro tarafından verilecek. Yazı İşleri Müdürlüğü nezdinde bulundurulacak kasada, her gizli tanığa ayrı bir dosya oluşturulacak. Dosyaya mahsus bir numara verilecek. Karar ve diğer belgeler büroda muhafaza edilecek. Verilen tanık koruma kararları, ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne mühürlü kapalı zarf içerisinde gönderilecek. Gizli tanıkların vermiş oldukları dilekçelerin ve kararların tebliğine ilişkin düzenlenen tebliğ belgeleri dosyaya eklenecek."
EBRU KARATOSUN
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