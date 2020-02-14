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Çok namlulu roket atarlar sınırda

Mehmetçik, sivil katliamına karşı rejim ordusu hedeflerini vuruyor. Esad'ın güçlerine karşı muhalifler de kara operasyonu başlattı. TSK bölgeye komando gönderirken sınıra da Çok Namlulu Roketatar konuşlandırdı
 14 Şubat 2020 08:58
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Çok namlulu roket atarlar sınırda

İdlib'de sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye ordusunun gerçekleştirmek istediği sivil katliamın engellemek isteyen Mehmetçik, rejim hedeflerini bir bir vuruyor. Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun kontrolünü sağladıktan sonra İdlib'in doğusuna yönelen rejim güçleri, Kefer Halep, Meyzenaz köylerini ele geçirdikten sonra Etarıp şehir merkezine bombalar yağdırmaya başlamıştı. Yüzbinlerce kişinin göç etmesine neden olan saldırılara son vermek isteyen Mehmetçik, bölgede bulunan rejim hedeflerini obüs, tank ve ÇNRA'larla (Çok Namlulu Roketatar) ateş yağmuruna tuttu.

Muhalifler de Suriye ordusuna kara operasyonu başlattı. Bölgede gün boyunca yaşanan yoğun çatışmalar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden bile duyuldu. İdlib şehrinin güneyinde Serakıp ve Neyrap bölgelerini ele geçiren Esad askerleri şehir merkezine 6 kilometre kadar yaklaşmıştı. Mehmetçik Mastume, Qaminas ve Sermin'de birçok noktada konuşlanarak Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmuştu. Bunun üzerine İdlib'in doğusuna yönelen rejim güçleri, Türk ordusunun bölgeye sevkıyat gerçekleştirdiği İdlib-Cilvegözü yolunu kesmek için yoğun bir saldırıya başladı. Bunun üzerine Bınnıs ve Taftanaz'da bulunan TSK üslerinden, rejim hedefleri ateş altına alındı. İbbin üzerinden 46. Alay'a üs kurmak için giden Mehmetçik, bölgede konuşlanarak Suriye ordusunun bu hat üzerinden ilerleyişini durduracak.

Uğur Yıldırım
Sabah
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