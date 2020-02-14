1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?

Silahlı Kuvvetler ve Gizlilik Dereceli Birimler dışında güvenlik soruşturmasının yeniden getirilmesi düşünülmüyor.
 14 Şubat 2020 10:14
Yazdır
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?

Silahlı Kuvvetler ve Gizlilik Dereceli Birimler dışında güvenlik soruşturmasının yeniden getirilmesi düşünülmüyor.

Edip Üzen/Memurlar.net

2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi sonrası, kamuya alınacak tüm personel için güvenlik soruşturması getirilmişti.

Anayasa Mahkemesi 3 yıl devam eden bu uygulamayı Aralık 2019'daki karar ile kaldırmıştı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YENİDEN GELECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra, TBMM'ye yeni bir teklif sunulmuş ve gelen tepkiler üzerine teklif geri çekilmişti.

Ak Partili milletvekillerinin büyük çoğunluğu, güvenlik soruşturmalarının yeniden gelmesine karşı çıkıyor. Fakat bazı Ak Partili ve MHP'li vekiller güvenlik soruşturmasının yeniden gelmesine sıcak bakıyor.

SİLAHLI KUVVETLER VE GİZLİLİK DERECELİ BİRİMLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da güvenlik soruşturmasının yeniden gelmesinin toplumda gerilim kaynağı olabileceğini düşünüyor. Cumhurbaşkanı'nın üzerinde durduğu öneri "Sılahlı Kuvvetler ve Gizlilik Dereceli Birimler" dışında yeni bir Güvenlik Soruşturması olmaması yönünde.

Hazi hazırda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde zaten "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç" işleyenlerin memur olmayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. 657'deki bu madde terör örgütü ile bağı olanların kamuya girmesi zaten engelleniyor.

Bu eksende baktığımız zaman, Kamuya giren tüm personel için yeni bir güvenlik soruşturmasının getirilmemesi gerekiyor.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pakistanlı vekillerin masaya vurmasının nedeni sonradan anlaşıldı
14 Şubat 2020 11:06		 Türkiye ve ABD'nin birbiriyle kötü ilişki içinde olma lüksü yok
14 Şubat 2020 10:48
Hükümetten yeni 'İnsan Hakları Eylem Planı'
14 Şubat 2020 09:59		 Erdoğan: Sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz?
14 Şubat 2020 09:47
Mamak Belediyesi hizmet alamayınca video çekti
14 Şubat 2020 09:40		 İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
14 Şubat 2020 09:31
Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez
14 Şubat 2020 09:23		 Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı
14 Şubat 2020 09:00
İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
14 Şubat 2020 06:06		 Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik
14 Şubat 2020 03:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:36 - FETÖ'nün 'Sincan bölge hadimi' ahırda yakalandı11:35 - İstanbul'da dev uçağa lazer tuttular11:32 - Okulda görevli sözleşmeli çalışan tacizcinin işine son verildi11:28 - Koronavirüs şüphesiyle bulunan 42 kişinin karantinası bitti11:19 - Koronavirüs, promosyon ürünlerine 15 milyar liralık ek satış getirecek11:19 - İkinci el otoda 'sigortadan şişirme hasar kaydı' oyununa dikkat11:17 - Gram altın 307 lira seviyelerinde11:13 - Ulaştırmada aslan payı demir yolunun11:13 - Türkiye'de konutların yüzde 22'si, iş yerlerinin yüzde 37'si sigortalı11:13 - Yargıtaydan hırsızlık suçunun cezalandırılmasında 'değer' kriteri
11:10 - Okulu, proje okuluna dönüştürülen ve görev süresi dolan yönetici, yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?11:08 - Çekicinin düşürdüğü kadın bir de park cezası ödeyecek11:06 - Pakistanlı vekillerin masaya vurmasının nedeni sonradan anlaşıldı10:48 - Türkiye ve ABD'nin birbiriyle kötü ilişki içinde olma lüksü yok10:46 - Sigortacılar manyetik veya dijital ortamda kayıt alabilecek10:45 - Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı10:43 - Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:31 - Türkiye genelinde Ocakta 113 bin 615 konut satıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kokoş 4
derule 1
iş bankası hisseleri diyanet'e devredilsin 7
yalan 1
karadul örümceğinin iyi niyeti 2
dalıp gitmek 1
moonbow 5
a spor dışarı 2
irite olmak 2
masal 1
SON İLANLAR
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam