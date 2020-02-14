Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?

Silahlı Kuvvetler ve Gizlilik Dereceli Birimler dışında güvenlik soruşturmasının yeniden getirilmesi düşünülmüyor.

Edip Üzen/Memurlar.net

2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi sonrası, kamuya alınacak tüm personel için güvenlik soruşturması getirilmişti.

Anayasa Mahkemesi 3 yıl devam eden bu uygulamayı Aralık 2019'daki karar ile kaldırmıştı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YENİDEN GELECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra, TBMM'ye yeni bir teklif sunulmuş ve gelen tepkiler üzerine teklif geri çekilmişti.

Ak Partili milletvekillerinin büyük çoğunluğu, güvenlik soruşturmalarının yeniden gelmesine karşı çıkıyor. Fakat bazı Ak Partili ve MHP'li vekiller güvenlik soruşturmasının yeniden gelmesine sıcak bakıyor.

SİLAHLI KUVVETLER VE GİZLİLİK DERECELİ BİRİMLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da güvenlik soruşturmasının yeniden gelmesinin toplumda gerilim kaynağı olabileceğini düşünüyor. Cumhurbaşkanı'nın üzerinde durduğu öneri "Sılahlı Kuvvetler ve Gizlilik Dereceli Birimler" dışında yeni bir Güvenlik Soruşturması olmaması yönünde.

Hazi hazırda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde zaten "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç" işleyenlerin memur olmayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. 657'deki bu madde terör örgütü ile bağı olanların kamuya girmesi zaten engelleniyor.

Bu eksende baktığımız zaman, Kamuya giren tüm personel için yeni bir güvenlik soruşturmasının getirilmemesi gerekiyor.