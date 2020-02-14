Öğrenciler İBB önünde ulaşım zammını protesto etti
|14 Şubat 2020 16:09
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Gençlik Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde ulaşım zammını protesto etti.
Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Umut Doğan, çalışanların işe, öğrencilerin de okula gitmek için kullandığı toplu ulaşım araçlarına yapılan zammın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı seçimleri öncesi "Her şey çok güzel olacak" dediğini hatırlatan Doğan, "Şimdi adeta 'Her şey çok zamlı olacak' diyerek ulaşıma büyük zamlar uyguladı. İBB zamları ekonomik krize bağlansa da aslında büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu. İBB siyasi iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek krizin faturasını yine emekçi, yoksul halka kesiyor." ifadelerini kullandı.
Krizin faturasının en çok gençlere kesilmeye çalışıldığını belirten Doğan, şöyle konuştu:
"Zenginler İstanbul'un caddelerinde lüks araçlarıyla gezerken, bu şehrin yoksul genç işçileri, işsizleri, öğrencileri olarak ağzına kadar dolu otobüslerde, metrobüslerde oradan oraya koşturarak yaşamımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bugün geçimini sağlayamayan milyonlarca ezilen, bu adaletsizliklere dayanamıyor, bazı arkadaşlarımız ise yaşamından vazgeçecek kadar sıkıştırılıyor. Her yapılan zamda hizmetleri durdurmaktan bahseden, dayanamadıkları için mecbur olduklarını ifade edenlere sesleniyoruz: En doğal hakkımız olan ulaşım zamlarını kabul etmiyoruz. Zamlar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz."
Zaman zaman 'Ulaşım zamları geri çekilsin', 'Ulaşım haktır engellenemez' şeklinde slogan da atan öğrenciler basın açıklamasının ardından dağıldı.
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