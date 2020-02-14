Rekabet Kurumu'ndan, Google'a ceza
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Arama pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verildi
|14 Şubat 2020 19:22
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Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
13.02.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.
Cezanın 98 milyon 354 bin lira olduğu belirtildi.
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