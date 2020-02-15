Koronavirüsü 39 yıl önce yazdı



Dean Koontz'un "Karanlığın Gözleri" romanında, Wuhan-400 isimli virüsten muhteşem bir silah olarak bahsediliyor.

Gerilim türündeki romanlarıyla çok satanlar listesini alt üst eden Amerikalı yazar Dean Koontz'un, 1981 yılında kaleme aldığı "Karanlığın Gözleri" adlı kitabında, "Wuhan-400" adı verilen bir virüsten bahsettiği ortaya çıktı. Wuhan-400 ile koronavirüs arasındaki benzerlikler ise Twitter kullanıcılarını şoke etti. Koontz, kitabının 39. bölümünde Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından Vuhan yakınlarındaki askeri laboratuvarlarda biyolojik silah olarak geliştirilen bir virüsten bahsediyor. Kitapta Wuhan-400 araştırmasına öncülük eden ve Çin'in en tehlikeli kimyevi silahları hakkında bilgi sahibi olan bilim adamı Li Chen, ABD'ye iltica ediyor. Virüs, hayvanlar yerine insanları etkiliyor, insan vücudu dışında veya 30 dereceden soğuk ortamlarda yaşayamıyor. Kitaptaki virüs ile gerçek koronavirüs arasında ise büyük bir fark bulunuyor: Wuhan-400, yüzde 100 öldürme oranına sahipken koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında. Koonz kitabında "400 harika bir silah. Sadece insanları etkiliyor. Başka hiçbir canlıda yaşayamaz" diye yazmış.



Altı sağlık görevlisi öldü

Çin'de salgınla mücadele eden sağlık personellerinden bin 716'sına virüs bulaştı, bunlardan altısı hayatını kaybetti. Hubey'e 21 bin 569 görevli takviye olarak gönderildi. Çinli uzmanlar, koronavirüs üzerinde çalışan tıbbi görevliler için üç boyutlu yazıcıda koruyucu gözlük üretmeye başladı. Üretilen ilk 500 gözlüğün Çangsa ve Huaihua şehirlerine gönderildiği belirtildi. Öte yandan ülkeyi kasıp kavuran virüs salgını sebebiyle yaklaşık 200 milyon öğrenciye online eğitim verilmesi tavsiye edildi. Virüsten korunmak için öğretmenler internet üzerinden ders veriyor.

Gemiden ilk tahliye

Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alınan 3 bin 700 yolculu gemideki bazı yaşlı yolcular, testlerinin negatif çıkmalarının ardından tahliye edildi. Gemideki 219 kişinin virüs taşıdığı belirlendi. Öte yandan virüsün, Japonya'da yayılmaya devam ettiği, Okinawa adasındaki bir taksi şoföründe tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki vaka sayısı 253'e yükseldi. Virüsten ölen yaşlı kadının ise Diamond Princess gemisindeki yolcuları ile temas kurduğu ifade edildi. Hükümet virüsle mücadele için 10,3 milyar Yen'lik (yaklaşık 567 milyon Türk lirası) bütçe paketini onayladı.