Fransa'da tüm eğitim kurumları kapatılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şiddetini artırmasıyla birlikte alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Macron, koronavirüs salgınının Fransa'nın son yüzyılda gördüğü en ciddi sağlık krizi olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, ülke çapındaki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren kapatılacağını söyledi.

Ülkedeki şirketlerin çalışanlarına evden çalışmaları yönünde izin vermelerini isteyen Macron, ilgili makamların uygulanan tedbirlerden etkilenen kurumların masrafların karşılayacağını da sözlerine ekledi.

Salgına rağmen ülke genelindeki toplu taşıma hizmetlerinin sürdürüleceğini kaydeden Macron, ülke vatandaşlarına zorunlu olmadıkça yurt içi sehayatlerden kaçınmalarını tavsiye etti.

"Koronavirüsün pasaportu yok" diyen Macron, ülke sınırlarının önlem amaçlı kapatılmasına gerek olmadığını belirtti.

Koronvirüs salgını Avrupa genelinde yayılımını sürdürürken son verilere göre Fransa'da 33 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 bin vaka bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump da dünkü açıklamasında Avrupa'dan tüm sehayatlerin 30 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

