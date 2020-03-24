Yolcu otobüsleri kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşımaya başladı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

Kırklareli'nde şehir içi ve şehirler arası çalışan otobüsler, kapasitelerin yüzde 50'si kadar yolcu kabul ediyor.

Otobüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakılarak oturtuluyor.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Hamza Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan tedbirleri doğru bulduklarını söyledi.

Otobüslere kapasitelerinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, yolcuların da uygulamadan memnun olduğunu anlatan Sezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak her karara uyacaklarını dile getirdi.

Yolculardan Arif Şimşek ise uygulamanın çok faydalı olacağına inandığını ifade etti.

- Genelge ne diyor?

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Genelgede, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için, marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçlarında ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Öte yandan, söz konusu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il, ilçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması, uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de otobüs yolcu sayısının yüzde 80 azaldığını söyledi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sefere çıkacak tüm otobüslerin sefere çıkmadan yarım saat önce tam bir dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra yolcuların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Bu kapsamda kurumsal firmaların virüs temizliğine ve hijyene önem verdiğini anlatan Özcan, daha önce olduğu gibi otobüslerde yolculara kolonya ikram edildiğini söyledi.

Koronovirüs salgını karayolu yolcu taşıma sektörünü de ekonomik açıdan derinden etkilediğini ifade eden Özcan, "Açıkçası perişan haldeyiz. Önümüzdeki 2-3 aylık kritik dönemde ne tür önlemler alacağımızla ilgili tüm firma sahipleriyle istişareler yaptık." diye konuştu.

Özcan, salgın döneminde firmalarla birlikte bazı önemli kararlar alıp uygulamaya koyacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sefer sayılarını düşürmeye başladık ve özellikle birkaç firma bir araya gelerek ortak sefer yapma kararı aldık. Anadolu'da 3-4 firma birleşerek birlikte sefer yapacak. Her gün biri sefere çıkacak. Zaten şu anda büyük firmalar servis sayısını azalttı. Kimi firmalar ise faaliyetlerini durdurdu. Şu an için her ne kadar büyükşehirlerden Anadolu illerine gidiş yönünde virüsten kaçış nedeniyle az da olsa bir yoğunluk yaşansa da dönüş seferlerinde yolcu bulunamamaktadır. Bu durum maliyetleri karşılamamaktadır. Anadolu'nun bazı illerine gidişlerde de kısa bir süre sonra yolcu talebi düşecektir. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de otobüs yolcu sayısı yüzde 80 azaldı. İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan otobüs acenteleri ve Türkiye genelinde otogar dışında faaliyet yürüten acenteler ile ücretsiz servis hizmeti veren servis araçlarının faaliyetlerinin durdurulmasını istiyoruz ve bu konuda resmi kurumlar nezdinde gerekli başvurularımızı yaptık."

Yolculuk sırasında yapılan ikramlarda kısıtlama yapıldığını aktaran Özcan, ikramların tamamen kaldırılmasının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

- "Devletimizin sektörümüze destek olması gerekiyor"

Özcan, otobüslerin yolculuk sırasında mola verdiği tesislerin temizliğine dikkat edildiğini ve buralarda da sürekli olarak dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Süreci takip ettiklerini anlatan Özcan, şunlar kaydetti:

"Önümüzdeki 15-20 günlük sürece bakacağız ve duruma göre yeni kararlar alabiliriz. Ancak sektör bu duruma daha uzun süre dayanamayabilir. Birçok sektör mensubunun yapılandırılmış vergi borcu var. Mevcut vergi ve SGK primlerinin bu şartlar altında ödenmesi mümkün değil. Sektörde çalışan onbinlerce emekçi bu durumdan olumsuz etkilenecek. Devletimizin sektörümüze destek olması gerekiyor."