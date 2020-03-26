Koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı
|26 Mart 2020 08:41
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Bursa'da 100 polisin katılımıyla Altıparmak caddesinde bulunan gece kulübüne operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda çok sayıda çalışan, müşteri ve yaralama suçundan aranan toplam 20 kişi gözaltına alındı.
Osmangazi SÖS Büro Amirliği, Çarşı Polis Merkezi ve Ahlak Büro Amirliğince İl genelinde corona virüs sebebiyle iş yerlerine yönelik soruşturma yürüten ekipler 00.00 da harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.
100'e yakın polis katıldı. Gece saatlerinde harekete geçen ekipler tek tek iş yerleri adreslerin bulunduğu mekanlara yöneldi. Osmangazi ilçesi Altıparmak caddesinde bulunan çiçek pasajı gece kulübüne baskın yapan ekipler kapıları kırarak içeriye girdi. Gece yarısı polisleri karşısında gören çalışanlar ve müşteriler ne olduğunu anlamadan gözaltına alındı.
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