Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

(Sokağa çıkma yasağı) Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73.

Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.

Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz.

Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.

(Sosyal izolasyona uyuluyor mu?) Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda.

Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak. Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz.

Karakollarımızda yeni oluşturduğumuz bir sistem vardı. Güven Masası'na 3000 kadın personel almıştık, onları sahaya sürüyoruz. İhtiyaç olan tüm alanları personel koymaya çalışıyoruz. Tüm kamu personeline ortaya koyduğu çabadan dolayı şükranlarını sunuyorum.