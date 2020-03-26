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Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanacak G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak
 26 Mart 2020 14:39
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Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanacak G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

Erdoğan, saat 15.00'te başlayacak zirveye, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak edecek.

Video konferans yöntemiyle yapılacak zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da bulunacak.

Koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadelenin ele alınacağı zirveye, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilcilerin de katılımı bekleniyor.

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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