KKTC'de koronavirüs vakası 56'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi
|26 Mart 2020 18:49
|Yazdır
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan testler sonucunda 9 kişinin pozitif çıktığını duyururken, toplam vaka sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
26 Mart 2020 20:04
|Çin, yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı
26 Mart 2020 19:56
|İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı
26 Mart 2020 19:34
|Güney Kore'de koronavirüsü hastalarının yüzde 45'i iyileşti
26 Mart 2020 18:51
|Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
26 Mart 2020 18:47
|Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da karantinaya alındı
26 Mart 2020 17:45
|ABD'de koronavirüs vakalarında rakam 70 bine yaklaştı
26 Mart 2020 17:27
|26 Türk işçisi, koronavirüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı
26 Mart 2020 17:16
|Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 434'e yükseldi
26 Mart 2020 16:56
|BM'den 'cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması' çağrısı
26 Mart 2020 16:06