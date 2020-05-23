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AK Parti üç, MHP dört parti ile bayramlaşmayacak

Partilerin salgın önlemleri nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek bayramlaşma programları belli oldu. AK Parti; HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ile, MHP ise HDP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmayacak.
 23 Mayıs 2020 15:44
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AK Parti üç, MHP dört parti ile bayramlaşmayacak

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bayramı ailesiyle geçirecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ankara'da olacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar Ankara'da; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal memleketi Aydın'da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara'da olması bekleniyor.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti ile video konferans görüşmesi yapılacak. CHP'nin ardından sırasıyla MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile bayramlaşılacak.

MHP de bayramlaşmayı ikinci günde video konferans yöntemiyle yapacak. MHP sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleri ile bayramlaşacak.
Memurlar.Net
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