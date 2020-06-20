1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Salgını sabrı olmayan ve çaba göstermeyenler yayıyor'

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, korona virüs (Kovid-19) salgınını sabrı olmayan ve çaba göstermeyenlerin yaydığını söyledi.
 20 Haziran 2020 09:25
Yazdır
'Salgını sabrı olmayan ve çaba göstermeyenler yayıyor'

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, korona virüs (Kovid-19) salgınını sabrı olmayan ve çaba göstermeyenlerin yaydığını söyledi.

Kovid-19 salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, "Dünya ekonomisini felç eden, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandeminin hayatımızı daha fazla etkilememesi için vatandaşın da fedakarlık yapması ve daha çok çaba göstermesi, elini taşın altına koyması gerek. Çünkü hastalığı insan yayıyor. Toplumda herkesin bu felaketi yok edebilmek için gerekli sabrı ve çabayı göstermediği durumlarda, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve sağlık çalışanlarının emekleri yetmeyecek, hastalık ve ölümler devam edecektir. Hastalık bitmedi ve onun yayılması da maalesef duyarsız ve önemsemeyen insanlar vasıtası ile oluyor" dedi.

Aralık ayından beri dünyanın korona virüs pandemisi ile meşgul olduğunu hatırlatan Dinççağ, "Her gün artan bir sayı ile Kovid-19 hastalarına ve bu hastalıktan ölümlere tanık oluyoruz. Bugün itibarıyla 8,5 milyon insan bu hastalığa yakalandı, 500 bine yakın insan ise hayatını kaybetti. Ülkemizde 185 bin kişi hastalığa yakalandı ve 5 bin civarında insanımız hayatını kaybetti. Sayı her gün değişiyor. Yani hastalık hız kesse de bitmedi ve şunu biliyoruz ki, gelmiş geçmiş en hızlı bulaşan bir hastalık ile karşı karşıyayız. Ayrıca ilacının ve tıbbi kabul görmüş bir tedavisinin olmaması da işin ciddiyetini artırıyor.

Ülkemizde korona pandemisi için gerek kamu idaresi, Sağlık Bakanlığı ciddi ve başarılı bir çalışma yürüttü. Ancak hastalığın yok edilmesi, salgının durdurulabilmesi için herkesin sorumluluğunu bilerek, çaba göstermesi ve üzerine düşeni yapması şarttır. Herkesin korunduğu, hastalığın çok azaltıldığı bir anda bile bir kişinin hastalığı tekrar yayabilme ve binlerce kişiyi enfekte edebilme şansı vardır. Bu durum herkese görev çıkarıyor. Hastalık toplumsal bir sorun ve çözümü de herkesin çaba göstermesi bu felaketi önleyebilmek için elinden gelen her şeyi yapmasıdır. Dünya, yıllardır salgınlar yaşadı, pek çok insan bu salgınlarda hayatını kaybetti ama korona salgınının en önemli özelliği, bulaştırıcılığının çok yüksek olması ve hiç bir belirti taşımayan ancak hastalığı bulaştırabilen asemptomatik bulaştırıcılarının olması hem salgının yayılmasına neden oluyor hem de işi zorlaştırıyor. Maske kullanımı, fiziksel mesafe ve el yıkamanın korunma konusunda ciddi faydaları olduğu biliniyor ancak hastalığı hasta olan kişi bulaştırdığı için, kalabalık yerlere girmemek, çok fazla seyahat edenlerden uzak durmak, yüz yüze kalmamak, öksüren, aksıran ve ateşi olanların toplum içine çıkmamaları şarttır" diye konuştu.

Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ertelenebilir her faaliyet salgının hız kestiği dönemlere ertelenmelidir. Düğün, nişan, toplantı ve yas, taziye gibi kalabalık oluşturan her etkinlik hastalık riskinin yayılmasına sebep olabilir, ertelenmelidir. Ev içinde bile çalışması zorunlu olan ve kalabalık ortamlara giren bireyler diğerlerinden mesafeli durmalı, yaşlı ve çocuklarla çok iç içe olmamalıdır. Evde ortak kullanılan her malzeme risklidir ve dikkat edilmelidir. Alınan tedbirler, hastalığın yayılmasını önlemek içindir ve sabır gösterilmeli ve mantıksız gerekçeler ile kimsenin hayatı riske edilmemelidir. Kontrollü normalleşme adı verilen bu dönemde, daha çok evde kalmalı, evler sürekli havalandırılmalı, eve girildiğinde üst baş değiştirilmeli ve en az 20 saniye eller sabunlu su ile yıkanmalıdır. Herkes sorumlu olduğunu ve bu ciddi halk sağlığı sorununu yok edebilmek ancak hepimizin sabrı ve çabası ile mümkün olacağını bilmelidir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 hemşirenin testi pozitif çıktı, filyasyon çalışması başlatıldı
19 Haziran 2020 15:59		 Umutlandıran açıklama... Alevlenme olmadı
18 Haziran 2020 14:15
Koronavirüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu
18 Haziran 2020 13:48		 Türk polisi ''gurbetçiler'in en büyük yardımcısı
17 Haziran 2020 22:08
Yasemin Hemşire kök hücre bağışıyla bir çocuğa umut oldu
17 Haziran 2020 22:04		 Polis memuru tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
17 Haziran 2020 16:59
12 bin polis, Misyon Koruma sınavına girecek
17 Haziran 2020 14:15		 Bilim Kurulu üyesi: Günde 2 vakamız varken 30-40'a çıktık
17 Haziran 2020 13:53
İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyor
16 Haziran 2020 22:32		 8 infaz ve koruma memurunun kovid-19 testi pozitif çıktı
16 Haziran 2020 20:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
Meslekten çıkarma cezalarında 'son savunma yaptırılmaması' iptal nedeni midir?
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'maske' talimatı
Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor
Konutta düşük faiz coşkusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
glutenaz kapsül 2
aym'nin demirtaş kararı 1
trabzon 2
gram altın 4
kaşıntı 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
beluga 1
Bu görevi iade et kardeşim 1
WhatsApp 1
Film listesi 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam