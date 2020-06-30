Üniversite personeli doğum gününde hayatını kaybetti
|30 Haziran 2020 11:54
|Yazdır
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde çalışan Murat Alaçiçek (43) doğum gününde hayatını kaybetti. Alaciçek'in bir süredir görev yaptığı üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde idari personel olarak görev yapan Murat Alaçiçek'e 15 ay önce mide kanseri teşhisi konuldu. Veterinerlik Fakültesi'nin sevilen yüzlerinden biri olan Alaçiçek son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Alaçiçek, doğum günü olan 29 Haziran tarihinde, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Alaçiçek'in genç yaşta ve doğum gününde hayatını kaybetmesi, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Alaçiçek'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Efeler Camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır
30 Haziran 2020 12:11
|Devlet desteği ile köyünde baba mesleğini sürdürüyor
30 Haziran 2020 11:44
|Emekli öğretmen atölyesinde kemençe ve saz üretiyor
30 Haziran 2020 11:42
|Kovid-19 hastası yaşadığı zor günleri unutamıyor
30 Haziran 2020 11:26
|İnsan artık sosyal medya ile anlık yaşamaya başladı
30 Haziran 2020 11:24
|Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
30 Haziran 2020 11:11
|Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk, 'aile odaklı' sistemle emin ellerde
30 Haziran 2020 11:09
|43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü
30 Haziran 2020 10:47
|Koronavirüsü 38 günde yendi, gençleri uyardı
30 Haziran 2020 10:42
|Her 10 kişiden dördü tatile çıkmakta kararsız
30 Haziran 2020 10:20