TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Amatör Liglerin oynatılmaması kararı
TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi.
|30 Haziran 2020 20:26
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