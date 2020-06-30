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TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Amatör Liglerin oynatılmaması kararı

TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi.
 30 Haziran 2020 20:26
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TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Amatör Liglerin oynatılmaması kararı
TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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