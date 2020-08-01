1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada kurallara uymayanlara göz açtırmadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bu yılın 7 ayında gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik
 01 Ağustos 2020 10:44
Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada kurallara uymayanlara göz açtırmadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın 7 ayında 705 bin gıda denetimi yaptıklarını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon liranın üzerinde idari cezası uyguladıklarını açıkladı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, gıda üretim ve satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrolleri artırarak devam ettirdiklerini belirtti.

2002'de 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen yıl 1,2 milyona çıkardıklarını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu yılın 7 ayında ise gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet, toplamda 63 milyon 111 bin 879 lira idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk."

Vatandaşların gıdayla ilgili gördükleri olumsuzlukları bakanlığa bildirmesi için 2009'da başlatılan 174 Alo Gıda hattının bugüne kadar 2,4 milyondan fazla arandığına işaret eden Pakdemirli, buna ek olarak bu yılın mart ayında hayata geçirdikleri WhatsApp İhbar Hattı'na da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
01 Ağustos 2020 09:24		 Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan iller
31 Temmuz 2020 20:36
İki ilde yeni karantina kararları alındı
31 Temmuz 2020 20:05		 3 bin 266 TL'yi iade etmedi, 277 bin 788 TL ceza yedi
31 Temmuz 2020 19:27
Şans oyunlarında devir vakti geldi
31 Temmuz 2020 16:06		 Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı
31 Temmuz 2020 15:14
Türk F-16'ları Azerbaycan'da
31 Temmuz 2020 11:11		 Akar ve TSK komuta kademesi 'hudut kartallarıyla' bayramlaştı
31 Temmuz 2020 10:50
Aile Bakanı Selçuk Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
31 Temmuz 2020 10:13		 'Halka açıyoruz' denilen koru imara açıldı
31 Temmuz 2020 09:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - Kangal köpeklerine çipli takip11:15 - Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım sınavları tamamlandı11:13 - Çubuk'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı10:45 - Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu10:44 - Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada kurallara uymayanlara göz açtırmadı10:39 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
10:26 - Altın kaplamalı gümüş takılara ilgi arttı10:24 - Bebeğini öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi10:23 - Sivas'ta 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı10:01 - Aracı arıza yapınca sürücünün yardımına polis memuru yetişti09:35 - Tercihleri yaparken bu detaylara dikkat09:24 - Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
09:19 - Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin09:05 - Köpek cinayetini ABD'li şirket affetmedi08:59 - Bakan Akar net konuştu: Libya'nın toprak bütünlüğünden yanayız08:57 - 6 yaşından küçüklere kurban kesimini göstermeyin08:54 - 'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
08:44 - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Stokçu ekmekle oynuyor
Köpek cinayetini ABD'li şirket affetmedi
Elektrikli otoya yerli startup dopingi
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
Bayramda havalar nasıl olacak? - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kim korkar sosyal fobiden 1
açacakla soda açmak 2
çeyrek altın 2
çakmakla soda açmak 2
corona virüs vaka sayısı 1
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 4
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
erik 1
yorgan döşek yatmak 1
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam