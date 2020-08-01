Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ilimiz
|01 Ağustos 2020 19:45
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Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.
Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.' ifadelerini kullandı.
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