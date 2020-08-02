1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet sahip çıktı onlar başardı: Gurur tablosu

Devlet koruması altındaki çocuklardan 650'si bu yıl YKS'ye girdi. İlk 10 bine giren öğrencilerin üçü devlet şefkatiyle yetişen gençler oldu. Karaman'dan Mustafa Kömür 431 puanla 3 bin 376'ncı, Ordu'dan Ebru Topkara, 414 puanıyla 6 bin 702'nci, Mersin'den Gülsün Yağmur Özdemir 413 puanla 7 bin 224'üncü oldu
 02 Ağustos 2020 07:42
Yazdır
Devlet sahip çıktı onlar başardı: Gurur tablosu

Devlet koruması altındaki çocuklar, Yükseköğretim Kurumları Seçme Sınavında (YKS) aldıkları puanlarla gururlandırdı. Türkiye genelinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerler Bakanlığının uyguladığı sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci bu yıl YKS'ye girdi. Bu öğrencilerin üçü, başarı sıralamasında ilk 10 bine yerleşti. Derece yapan öğrenciler başarılarını azim ve çalışmaya borçlu olduklarını anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modelleri, kimsesiz ve sosyal destek ihtiyacı bulunan çocuklara umut olmaya devam ediyor. Bu yıl YKS sınavına giren devlet koruması altındaki 650 genç, başarılarıyla gururlandırdı. YKS başarı sıralamasında ilk 10 bine giren öğrencilerin üçü devlet şefkatiyle yetişen gençler.

YKS'de elde ettikleri başarılarla hedeflerine bir adım daha yaklaşan gençler, başarı öykülerini Yeni Şafak'a anlattı.

İLAHİYAT İSTİYOR

Karaman'da yaşayan Mustafa Kömür, hem okulda hem de YKS'de başarısıyla öne geçti. Son sınıfı 96,30 not ortalamasıyla tamamlayan Kömür, YKS'de aldığı 431 puanla Türkiye sıralamasında 3 bin 376'ncı oldu. YKS'ye hazırlanmaya bir yıl önceden başladığını ve hiç ara vermeden çalıştığını anlatan Mustafa, "Herkesin bir düzeni vardır ama ben kendimi çalışma konusunda süre ile kısıtlamadım. Sözelci olduğum için yapmam gereken belliydi. Sürekli okudum ve derslerimi tekrar ettim" dedi. Başarısını azmine borçlu olduğunu belirten Kömür, üniversite konusunda araştırma yapacağını belirterek, liseye başladığından beri ilahiyat fakültesi istediğini anlattı.

KORUYUCU AİLEMDEN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜM

Ordu'da koruyucu aile yanında kalan Ebru Topkara, sınava hazırlanma sürecinde motivasyonunun yüksek olduğunu, koruyucu ailesinin ve öğretmenlerinin bu süreçte kendisine çok destek verdiklerini anlattı. 414 puanıyla 6 bin 702'nci sıradan üniversiteye girmeye hak kazanan Topkara, "Öğretmenlerim bir program uyguladılar. Ailem de derslerimde bana destek oldular. İnternette ders videoları izleyerek hazırlandım" dedi. Topkara, özel eğitim öğretmeni olmak istediğini anlattı. Topkara, "Farklılıkları olan insanlara katkıda bulunmak istiyorum. Bununla birlikte bir meslek sahibi olup kendi ayaklarım üzerinde durmak ve hayatımı idame etmek istiyorum" dedi.

DESTEĞİNİZLE BAŞARDIM

Mersin'de koruyucu aile yanında yaşayan Gülsün Yağmur Özdemir sınavda 413 puanla 7 bin 224'üncü oldu. Sınava sistemli şekilde hazırlandığını, bu süreçte ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteğinin büyük olduğunu anlattı. Özdemir, "Kurumumun bana sağladığı maddi ve manevi desteklerinin bu başarımda etkisi çok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalim öğretmen olmak. Bu nedenle öğretmenlik bölümlerini tercih edeceğim" dedi. Özdemir, temel hedefinin, insanlara yardım edecek işler yapmak olduğunu kaydetti.

AZİM VE KARARLILIK

Balıkesir'de yaşayan Fahri Albay da aldığı 403 puanla 10 bin 537'nci sıradan YKS başarı sıralamasına girdi. YKS'ye hazırlanırken hep bir hedefinin olduğunu ve hedefine ulaşmak için düzenli bir çalışma planı yaptığını anlatan Fahri Albay, "Hayal etmeden başarı olmaz. Ben hayalimin ilk basamağını tamamladığımı düşünüyorum. Sınavı kazanmak tek hedefimdi. YKS'deki başarımı da azim ve kararlılığıma borçluyum. Gururluyum. Hocalarımın emeği de benim üzerimde büyük" diye konuştu.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor
02 Ağustos 2020 08:59		 Müzisyenin hukuk zaferi
02 Ağustos 2020 08:22
Bayramın üçüncü gününde hava nasıl olacak?
02 Ağustos 2020 07:10		 Memura genel zam oranlarının dışında zam yapılabilir mi?
02 Ağustos 2020 06:55
Bayramda müze ve tarihi camilere yoğun ilgi
01 Ağustos 2020 23:25		 Dünya mirası Nemrut'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
01 Ağustos 2020 23:04
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
01 Ağustos 2020 21:41		 Elife nine 106 yıllık yaşamını doğal beslenmeye borçlu
01 Ağustos 2020 19:13
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
01 Ağustos 2020 18:16		 Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı koronavirüse yenildi
01 Ağustos 2020 17:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:34 - Kendisi virüsü yendi ama babasını kaybetti09:24 - Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi09:20 - Şans oyunlarından kazanılan büyük ikramiyenin yarısı, boşanma halinde, eşe geçer mi?09:16 - 2019 yılındaki Orman mühendisliği sözlü sınavına iptal kararı09:07 - Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır09:05 - SMS atan avukata 125 bin TL para cezası
09:02 - Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaflığa geçiş sınavı yapacak08:59 - İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor08:51 - Dakikada 6 milyon TL kredi08:45 - Kurultaya katılan 30 kişide korona çıktı08:37 - Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde08:22 - Müzisyenin hukuk zaferi
08:15 - Ülke şarj ağıyla örülüyor08:01 - Pandemide KDK'ya başvurular patladı07:50 - Altın rekora doymuyor07:42 - Devlet sahip çıktı onlar başardı: Gurur tablosu07:31 - 'Unutulma hakkı'nı biz de kullanacağız
07:23 - Çalıntı bilgiler pazarı... Parola başına 15 dolar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Altın rekora doymuyor
Memura genel zam oranlarının dışında zam yapılabilir mi?
Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde
SMS atan avukata 125 bin TL para cezası
Araştırma görevlisi, Sağlık Bakanlığındaki önceki kadrosuna nasıl atanır?
Ülke şarj ağıyla örülüyor
Pandemide KDK'ya başvurular patladı
Çalıntı bilgiler pazarı... Parola başına 15 dolar
Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır
Devlet sahip çıktı onlar başardı: Gurur tablosu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telegram 2
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 1
acemi kasaplar 1
kurban bayramı 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
Hindistan'da inek olmak 1
kurban eti 1
kim korkar sosyal fobiden 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam