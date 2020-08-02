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Müzisyenin hukuk zaferi

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in göreve gelir gelmez Mezarlıklar Müdürlüğü'nde 'mezar kazıcı' yaptığı müzisyen Ayhan Çil, hukuk zaferini kazandı.
 02 Ağustos 2020 08:22
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Müzisyenin hukuk zaferi

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin göreve geldikten sonra AK Parti döneminde işe alınan çalışanlara karşı sürgün ve baskı politikasını devreye soktu. Belediye bünyesinde müzisyen olarak görevli Ayhan Çil de uygulamadan nasibini aldı. Önce köpek barınağına gönderilmek istendi. Bunda başarısız olunmasının ardından Mezarlıklar Müdürlüğü'ne 'mezar kazıcı' olarak sürgün edildi.

Müzisyen kadrosunda olduğunu ve sürgünün hukuksuz olduğunu söyleyen Çil'in feryadı, CHP'li Semih Şahin tarafından bir türlü duyulmadı. Tüm itirazları geçersiz sayılan Çil'in, sürgünden 3 gün sonra mezarlıkta görevine başlamadığı için iş sözleşmesine son verildi. Yüzlerce öğrenci yetiştirdikten sonra CHP zülmü karşısında işinden kovulan müzisyen Çil, hukuk mücadelesi başlattı. Adliye koridorlarını aylarca aşındıran Çil'e mahkemeden müjdeli haber geldi. Hukuksuz yere işinden kovulan Çil, işe geri dönüş davasını kazandı.

TAZMİNAT KAZANDI

Kadrolu müzisyen olmasına rağmen mezar kazıcı olarak görevlendirilen Çil, haksız yere işten kovulduğunu gerekçe göstererek hukuk mücadelesi başlattı. Sevindirici haber Bilecik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme heyeti 13 Haziran 2019 tarihinde iş akdi feshedilen Ayhan Çil'in iş akdi feshinin geçersizliğine ve davacının davalı Bilecik Belediye Başkanlığı nezdinde işe iadesine karar verdi. Kararın devamında, davacının kararın kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak üzere işverene başvurabileceği belirtildi. Bilecik Belediyesi'nin Ayhan Çil'i işe almaması halinde kıdemi ve fesih sebebi göz önünde bulundurularak 5 aylık süreyi kapsayan 13 bin 303 liralık tazminatının ödenmesine karar verdi.

'İŞİME GERİ DÖNECEĞİM'

CHP yönetimi tarafından işinden edilen ve hukuk mücadelesini kazanmasına rağmen işine geri dönemediğini ifade eden Ayhan Çil, "Verilen tüm sözlere rağmen 31 Mart seçimlerinin ardından önce sürgün edildim, ardından işten kovuldum. Başlattığım hukuk mücadelesini aylar sonra kazandım. Buna rağmen CHP'li yönetim mahkemenin vermiş olduğu karara direnmeyi sürdürüyor. Karar sonrası iş başvurusunda bulundum. Ancak CHP'li yönetim, süreci istinaf mahkemesine taşıdı. Pandemi dolayısıyla yargılamalar durdu ve süre uzadı. İstinaf mahkemesinin de haksız yere işimden atıldığımı belgeleyeceğine inanıyorum. Hukuksuz yere işten çıkartıldım ve adaletli bir şekilde işime geri döneceğim" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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