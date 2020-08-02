Bakan Selçuk'tan fedakar öğretmenlere teşekkür telefonu
|02 Ağustos 2020 15:32
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın farklı ülkelerinde temiz içme suyu kuyuları açılmasında görev alan Arapça öğretmeni Yavuz Bozdoğan ile görev yaptığı okulu tadilatlarla güzelleştiren Ertan Çekiç'i telefonla arayarak teşekkür etti.
Bakan Selçuk, Çorum'da görev yapan Bozdoğan ile Edirne'de okul müdürlüğü görevini yürüten Çekiç'i telefonla aradı, bayramlarını kutladı.
Bozdoğan ile konuşan Selçuk, "Öğretmen, sadece alfabeyi öğreten değil hayatı öğretendir. Ders sadece masada, tahta önünde anlatılmaz. Öğrencilerinize ve bizlere kilometrelerce ötede hayat dersi verdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.
Çekiç ile görüşen Bakan Selçuk, "Her okul, müdürü kadar okul diyoruz ya hep... Siz en güzel örneklerden birisiniz. Okula, eğitime, yavrularımıza verdiğiniz emek için teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık öğretmenim." diye konuştu.Yavuz öğretmen 1000'den fazla su kuyusu açtırdı
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