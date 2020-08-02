1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hollanda'dan flaş 'Türkiye' kararı

Hollanda hükumeti, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu "riskli ülkelerden" dönen kişiler için uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğuna son verdi. Bunun yerine, "turuncu" ya da "kırmızı" listedeki ülkelerden dönenlerin belirli bir süre evde kalması istenecek.
 02 Ağustos 2020 16:34
Yazdır
Hollanda'dan flaş 'Türkiye' kararı

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, parlamentoya gönderdiği mektupta, riskli ülkelerden dönenlerden gelen şikayetler üzerine, zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Hollandalı bakan, zorunlu karantina için yasal dayanak bulunmadığını belirterek, Avrupa'da son günlerde turuncu ya da kırmızı bölge sayısının giderek artması nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.

Hollanda, "kesinlikle seyahat edilmemesi gereken" bölgeleri simgeleyen kırmızı liste ile "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" bölgeleri kapsayan turuncu listedeki ülkelerden dönenleri, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuyordu.

Turuncu listede bulunan Türkiye'den Hollanda'ya dönenler de, zorunlu karantina kapsamındaydı. Ancak, artık bu zorunluluk hükümetin kararıyla ortadan kalkmış oldu.

Hollanda hükumeti, riskli bölgelerden kara, deniz ya da hava yoluyla ülkeye dönen herkesin, belirli bir süre evde kalması ve mümkün oldukça kalabalık ortamlardan uzak durması için bir kampanya başlatacak.

Salgının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla, riskli bölgelerden dönenlerin bir süre evden calışması ya da eğitimine evden devam etmesi sağlanacak.

Hükümet, işverenlerden bu konuda anlayışlı olmalarını isteyecek. Okullar da, bu durumdaki kişiler için uzaktan eğitim konusunda düzenlemeler yapacak.

NASIL KONTROL EDİLECEĞİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar, riskli bölgelerden dönenlerin evde kalıp kalmadığını belirlemek için, telefon konuşması gibi rastgele kontrollerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Resmi otoriteler, bu konuda halkı bilinçlendirerek, onları sağduyulu davranmaya teşvik edecek.

Hollanda Televizyonu'na göre, halk sağlığı için tehlike yarattığından emin olunmadan, insanları zorunlu olarak 2 hafta boyunca eve kapatmak, yasal olarak mümkün değil.

Bu nedenle, hükümet olanakları kolaylaştırarak, insanların kendi sorumluluğunu alarak, gönüllü olarak evde kalmasını sağlamaya çalışacak.

Riskli bölgelerden dönenlere zorunlu korona testi de yapılmayacak. Dönüşte isteyenler, gönüllü test yaptırabilecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
02 Ağustos 2020 18:16		 Bakan Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi
02 Ağustos 2020 17:12
Muharrem İnce parti kuracak mı? İlk açıklama geldi
02 Ağustos 2020 17:07		 CB. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 4 Ağustos'ta toplanacak
02 Ağustos 2020 16:55
Meclis'teki fezleke sayısı 1086 oldu
02 Ağustos 2020 16:21		 Bakan Selçuk'tan fedakar öğretmenlere teşekkür telefonu
02 Ağustos 2020 15:32
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilkokul öğretmenini ziyaret etti
02 Ağustos 2020 15:24		 CHP Kurultay'ına katılan 30 kişide korona çıktı
02 Ağustos 2020 08:45
2 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Ağustos 2020 00:01		 Bakan Koca, il sağlık müdürleriyle video konferansla görüştü
01 Ağustos 2020 22:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - Meteoroloji'den 11 ilimiz için sağanak uyarısı19:09 - Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü18:33 - İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp18:30 - Ejder meyvesi ekti, dönümünden 40 bin TL kazanıyor18:28 - Kurbanlık fiyatları'nda yüzde 30'a yakın düşüş yaşandı18:24 - Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere karşılıksız burs
18:23 - Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere yetişemiyor18:16 - MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı18:11 - Üniversiteli Harun serinlemek için girdiği barajda boğuldu17:41 - İzmir'deki orman yangınında alevler mahalleyi tehdit ediyor17:35 - Bayram tatilinin kaza bilançosu: 15 ölü, 256 yaralı17:32 - Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
17:22 - Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı17:16 - Sivas-Ankara kara yolunu sel bastı! Ulaşım aksıyor17:12 - Bakan Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi17:07 - Muharrem İnce parti kuracak mı? İlk açıklama geldi17:02 - Pınar Gültekin'in katili haksız tahrik peşinde
16:55 - CB. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 4 Ağustos'ta toplanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan psikolojide açıköğretim eğitimini çalışın talimatı
İkinci el araç alacaklara tavsiye: 2 ay daha bekleyin
Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi
SMS atan avukata 125 bin TL para cezası
Altın rekora doymuyor
Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde
Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır
Memura genel zam oranlarının dışında zam yapılabilir mi?
Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayarak yetim veya dul aylığı alanlar!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telegram 3
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
kurban eti 1
kurban bayramı 1
Hindistan'da inek olmak 1
acemi kasaplar 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam