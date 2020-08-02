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Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: Türkiye ciddi bir aktör

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syrzia Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, "Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir." dedi.
 02 Ağustos 2020 21:52
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Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: Türkiye ciddi bir aktör

Apostolakis, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde Doğu Akdeniz'de ciddi bir bölgesel güç olarak yükselme eğiliminde olduğunu belirten Apostolakis, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın katılmadığı ciddi bir görüşme olmamıştır. Türkiye ile iyi ilişki arzu etmeyen ciddi bir devlet de yoktur. ABD, Türkiye ile ilişkilerini korumak ve bu ülkeyi Batı tarafına doğru çekmek için çok büyük çabalar sarfetmektedir. Avrupa (Türkiye ile) çatışmamaya çalışıyor. Erdoğan'ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir."

"YUNANİSTAN BASKI ALTINDA"

Apostolakis, Yunanistan'ın Türkiye ile olası diyaloğuna ilişkin soru üzerine, "Kendi ayakları üzerinde duran egemen bir ülkenin, başka bir ülkeyle görüşüp görüşmemesi veya hangi konuları görüşeceği kendisine ait bir karar. Şu an Yunanistan baskı altında. Dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Yunanistan'a yönelik diyalog çağrılarına dikkati çeken Apostolakis, "Bizim konuşacağımız, deniz yetki alanları, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge başlıklarıdır ancak Türkiye'nin sadece bu konuları görüşmek için masaya oturacağı pek olası değil." dedi.

Apostolakis, uluslararası ilişkilerde tüm dengelerin çıkar temelinde şekillendiğini vurgulayarak, "Mevcut jeopolitik ve ekonomik dengeler teraziye konulduğunda Avrupalılar, Türkleri tercih eder." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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