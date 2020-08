Ukrayna'lı model Daria'yı kim dövdü?

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Eğlence dünyasına bomba gibi düşen olay, 31 Temmuz Cuma gecesi Çeşme'de yaşandı. İlk iddiaya göre Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve içinde Arap dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu arkadaş grubuyla The Beach of Momo adlı plaja gitti. Kyryliuk, 2 gün sonra yüzünün kanlar içinde olduğu bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Momo'da Kadir adlı kişi tarafından darp edildiğini öne sürdü. İlk kez konuşan Daria Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için The Beach of Momo'ya gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

'PANİK ATAK GEÇİRDİ'

Daria Kyryliuk'in erkek arkadaşı Baran Güneş de "Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguarddı. Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı. Her tarafı kanıyordu. Burnu kanıyordu, yanağında kan vardı, gözü şişmişti. Daria manken, suratıyla ve vücuduyla para kazanıyor. Kendisine geldikten sonra hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik. İddia edildiği gibi ben kız arkadaşıma bir şey yapmış olsam; kız arkadaşım Avrupa'da büyüdü. Avrupa'da büyüyen biri bırakın şiddeti ses yükseltilmesine bile tahammül etmeyecek bir kadın. Aramızda hiçbir şey olmadı" diye konuştu.

'BİZ NİYE VURALIM'

Öte yandan darp edilme olayında bir başka adı geçen kişilerden, vale olarak görev yapan Mircan Kızılay ise iddiaları reddederek şöyle konuştu: "Mekandan çıkarken sarhoşlardı. Başka gruplarla kavga ediyorlardı. Biz ayırıp, arabalarına bindirmeye çalıştık. Sonra gönderdik. Olayda, vurma kırma gibi hiçbir şey yok. Bu atılan bir iftira. Şikayetçi olduk. Biz neden kadına vuralım? Evine gönderdiğimiz zaman yüzünde hiçbir şey yoktu."

Ortaya çıkan kamera görüntüleri darp iddiasında Daria Kyryliuk'un sevgilisi Baran Güneş aleyhine güçlendirdi.

POLİSLER SEVGİLİYİ TEŞHİS ETTİ

Bir başka iddiaya göre ise Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u sevgilisi Baran Güneş dövdü.Olayla ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Soruşturmada polis tarafından yürütülen ifade alma işlemleri bundan sonra Çeşme Başsavcılığı tarafından devam ettirilecek. Çeşme Başsavcısı da soruşturmaya nezaret edecek. Bu kapsamda savcılık Daria ve sevgilisi Baran Güneş'i tekrar ifadeye çağırdı. Ayrıca arkadaşlarının, komşularının ve mekandaki bazı kişilerin de ifadeleri alınacak.

Olaydan sonra alınan sağlık raporuna göre, Daria ve sevgilisi Baran alkollüydü. Ayrıca olayın içerisinde yer alan ve Baran'ın arkadaşı olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mansur adlı kişi de sağlık raporu almıştı. O da ifadesinde güvenlikçileri suçlamıştı. Ancak rapora göre o da alkollü çıkmıştı.

'ARAÇTAN LAF ATTILAR'

Baran Güneş olaydan sonra alınan ifadesinde "Kırmızı bir araçtan laf attılar. Tartışma çıktı. Güvenlikçiler bizi darp etti. Beni de darp ettiler" diye ifade vermiş. Ancak onun darp edildiğine dair bir rapor yok. Olay yerine ilk giden polislerin ifadeleri darp eyleminin Baran tarafından gerçekleştirildiği yönünde. Ayrıca olay yerine giden polisler Daria'nın yanında gördükleri şahsın ve güvenlik kameralarında Daria'yı darp ettiği görülen şahsın Baran olduğu teşhisini yaptı.