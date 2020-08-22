1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güneşte bırakılan pet şişede kanser tehlikesi

Pet şişe ve damacanaların hammaddesinin 'bisfenol' adlı bir kimyasal olduğunu ve bunun kansere zemin hazırladığını belirten uzmanlar uyardı. Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü , uzun süre güneşe maruz kalan bu ürünlerin kesinlikle kullanılmamasını söylerken, Prof. Dr. Şahin Kabay ise pet şişelerin altında bulunan numaraların hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
 22 Ağustos 2020 15:24
Yazdır
Güneşte bırakılan pet şişede kanser tehlikesi

Yaz aylarında pet şişelerde satılan sular daha fazla tercih ediliyor. Gün içinde güneş ışınına maruz kalan bu şişeler defalarca kullanılabiliyor. Uzmanlar ise trafikte satılan, arabada bırakılarak güneşe maruz kalan bu suları tüketmenin sağlık açısından zararlı olduğu konusunda uyarıyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler'den İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü, pet şişenin içeriğinde bulunan 'bisfenol' adlı kimyasala dikkat çekerek, "Pet şişe ve damacanaların ana maddesi plastik, hammaddesi ise bisfenol. Pet şişeler, bisfenol, adı verilen bir kimyasal madde içeriyor. Bu madde vücut için son derece zararlı olan bir zehir. Bu zehrin uygun koşullarda plastiğin içinden salınması zor. Fakat, plastikler uzun süre güneş ışınına maruz kaldığı zaman bu bisfenol maddesi açığa çıkar. Buna bağlı olarak insanlarda ciddi sağlık sorunları görülür" dedi.

"BEBEKLERDE GELİŞİM GERİLİĞİNE YOL AÇAR"

Pet şişe ve damacanaların uzun süre güneş altında bekletilmesinin kansere zemin hazırladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü, "Kanserin yanı sıra hormon bozukluğu yaparak diyabet ve obezite riskini artırır. Madde östrojen benzeri etkiler yaparak özellikle erkek çocuklarda meme gelişimine yol açar, hatta kısırlığa neden olur. Ayrıca kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Gebelerin bu maddeye maruz kalmaları erken doğumlara yol açabilir. Bebekte gelişim geriliği görülebilir. Bu bakımdan kesinlikle vücut için çok önemli bir zehir olan bu maddeden uzak durmamız gerekir" uyarısında bulundu.

"CAM ŞİŞE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN"

Suların güneş görmeyen bir ortamda saklanması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Öncü, şu uyarılarda bulundu:

"Bu sular gölge bir yerden ya da buzdolabından yarım saat içinde kişiye ulaşacaksa bir sorun olmaz. Ama biz her gün sokakta, güneşin altında satılan bu suyu alırsak ya da arabamızda tüm gün bekledikten sonra içersek, ya da aynı plastiğe her gün su doldurursak kesinlikle bu kimyasallara maruz kalırız. Benim tavsiyem cam şişe kullanımı. Yapılan testlere göre şebeke suları şu an sağlıklı. Ama test edilmiş, güvenliği kanıtlanmış arıtma sular da kullanılabilir. Ama kesinlikle pet şişe bir kez kullanılmalı. Güneşe maruz kalması engellenmeli. Her gün pet şişe kullanan birisi o şişeyi, 3 saat güneşe maruz bırakırsa mutlaka vücuduna bu kimyasal maddeyi alır. O nedenle pet şişe kullanmadan önce insanların düşünmesi gerekiyor."

"ALTINDA YAZAN RAKAMLARI CİDDİYE ALIN"

Güneşe maruz kalan pet şişelerdeki suların ilerleyen yıllarda ürolojik problemlere yol açacağını ifade eden Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kabay ise pet şişelerin altında yazan rakamlara dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Pet şişelerin alt kısımlarında rakamlar ve harfler yer alıyor. Pet şişe kullanmadan önce bunlara dikkat etmeliyiz. İçerisinde yemek ve su sakladığımız bu kapların bazıları tek kullanımlık olabiliyor. Bunları tekrar tekrar kullanmamak gerekiyor. Bazıları ise sıcağa ve güneşe maruz kalabiliyor. Bu aşamada içerisinde bulunan kimyasallar yiyecek ve suyun içine geçebiliyor. Petrol ve petrol yan ürünlerinden elde edilen bu maddeler özellikle mesane kanseri ve böbrek kanserine neden olabilmektedir. Üzerindeki numaralar nasıl kullanacağımız gösteriyor. Bazılarını tekrar tekrar kullanıyoruz. Hepsi tek kullanımlık değil. Bunu da numaralara göre belirleyebiliriz. Hepsi güvensiz diyemeyiz güvenli olanlar da var. Bazılarının ise tekrar tekrar kullanılması ısıya maruz bırakılması sakıncalı."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Toplaması saatler alıyor, faydası ise saymakla bitmiyor
17 Ağustos 2020 21:21		 Kahveye eklenen krema, vanilyadaki tehlikeye dikkat!
16 Ağustos 2020 19:02
Beslenme uzmanından 'hileli limonata' uyarısı
11 Ağustos 2020 19:12		 'Teknolojiyi kontrolsüz kullanan çocuklar obez oluyor' uyarısı
05 Ağustos 2020 10:17
En iyi çay nasıl anlaşılır? Bu 4 kritere dikkat!
04 Ağustos 2020 22:59		 Kurban etinde soğuk zincir uyarısı
30 Temmuz 2020 23:51
Uzmanından uyarı: Eti çok parçalayarak yemek bakteri üretir
30 Temmuz 2020 19:27		 Kurban etini ilk gün yemeyin
29 Temmuz 2020 20:44
Kurban etlerini poşetle saklamayın
26 Temmuz 2020 22:37		 'Kırmızı et alerjisi' en çok Karadeniz Bölgesi'nde görülüyor
26 Temmuz 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - Haliç'in kirliliği önlenemiyor, bugün de siyaha büründü15:27 - Yeni yapılan proje okulu sular altında kaldı15:24 - Güneşte bırakılan pet şişede kanser tehlikesi15:20 - Polis merkezine EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı tutuklandı14:54 - Doğalgazı vatandaşımız çok daha ekonomik kullanabilecek14:48 - Kocaeli'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
14:46 - Bakan Karaismailoğlu: Yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık14:43 - Ahmet Davutoğlu 'doğalgaz keşfini' değerlendirdi14:42 - Şanlıurfa'da sağlıkçılara saldıran şüpheli gözaltına alındı14:37 - Rihanna ile Yıldız Tilbe'nin düetini dinlediniz mi?14:36 - Vegan şefin hayvan katli: İyi Yemek Öldürür!14:20 - Adalet Bakanı Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir
14:18 - 'Bana bulaşmaz demeyin' mesajını verdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti14:16 - Bilim Kurulu Üyesi: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer14:10 - Almanya'nın geliştirdiği aşının denemeleri İstanbul'da yapılacak13:57 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor13:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
13:52 - YKS tercih sonuçları haftaya açıklanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
YKS tercih sonuçları haftaya açıklanacak
Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
Bu işin mimarı 'Berat Albayrak'
Seyir halinde otomobilde eşiyle tartışınca arabadan atlayarak hayatını kaybetti
Minnoşlar Netflix'e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı
Bakan Soylu duyurdu.. 'Fay Yasası' geliyor
Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
'Bana bulaşmaz demeyin' mesajını verdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bana bulaşmaz demeyin 1
Güzel bir haber aldık,hayırlı olsun 2
erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde 2
whatsapp grupları 1
sosyal medyanın gücü 1
kocaeli 2
zekeriya alp'in istifa etmesi 1
acıkmak 1
Abbiiee 1
rusya 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 4 İşçi Alacak
Kütahya İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Bababeski Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 93 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam