Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı
|16 Eylül 2020 10:17
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Yılmaz'ın kızının maaşıyla aldığı ateş ölçerleri teslim alan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul müdürleriyle uzaktan bağlantıyla gerçekleştirdikleri toplantıda ilçelerde görev yapan ve birleştirilmiş sınıfları olan müdürlerin ateş ölçer talep ettiklerini söyledi.
O sırada 75. Yıl İMKB Ortaokulu Müdürü Erol Yılmaz'ın söz aldığını ve ateş ölçerleri kendisinin almak istediğini belirten Ekinci, "Müdür beyin kızı Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne kurum avukatı olarak atanmış. İlk maaşıyla da bir hayır yapmak istemiş. Ateş ölçere ihtiyacı olan 11 okulumun ihtiyacını karşıladılar. Kayseri gerçekten hayırda yarışanların şehridir. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bu pandemi döneminde de aktif olarak görev aldılar. Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde un topladık, ciddi yardımlar dağıttık. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Erol Yılmaz da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu kızı Esra Yılmaz'ın mesleğini yapmaya başladığında ilk maaşıyla bir hayır yapmak istediğini ve bunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
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