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Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?

Devlet memurlarının emekli aylıkları peşin ödenmektedir.
 25 Eylül 2020 00:01
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Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?

Devlet memurlarının görev aylıkları her ayın başında peşin ödenmektedir. Yani her ayın 15 inde peşin ödenir ve bu aylıklar bir sonraki ayın 14 üne kadar olan sure için ödenmektedir.

Görev aylıkları peşin ödenen memurun ödendiği aylarda emeklilik hizmet süresine eklenmiş olur. Ve emeklilikte de memura peşin olarak ödeme yapılır. Yani bir memur emekli olduğunda emekli olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık ödenmeye başlar ve bir sonraki ayın sonuna kadar devam eder.

Ancak, ödeme günü çalışan memur gibi her ayın 15 inde olmaz, emekli aylık ödemeleri her ayın 1 inde başlar.

Sadece ilk emeklilik işlemlerinde memura emekliliği takip eden ayın 15 inden o ayın sonuna kadar 15 günlük bir emekli aylık ödemesi yapılır ve daha sonraki ayın 1 inden o ayın sonuna kadar olan sure için 1 aylık emekli aylığı ödemesi yapılır.

Bugün için emeklilere 1 er aylık ödeme yapılır, ancak 2008 yılı Ekim ayından önce emeklilerden 3 aylık peşin olarak emekli aylık ödemeleri devam eder, ANCAK bunlardan 1 ay ödemeyi tercih edenlere 1 aylık ödeme yapılır, daha sonra bu tercihten vazgeçme olmaz.

GENEL OLARAK ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMEMİZ;

16 Ekim 2020 yılında Emekli olan Devlet memurunun hizmet süresi 14 Kasım 2020 yılına kadar olacağından, emekli Devlet memurunun ilk aylığı 15 Kasım 2020 tarihinden geçerli olarak ödenir.

Emeklilik durumuna düştüğü için aylıklar her ayın 1 inden geçerli olarak ödenmesi sistemi olduğundan, 15 Kasım ile 1 Aralık arası 15 günlük bir emekli aylığı ödenir, sonra 1 Aralık - 1 Ocak arası 1 aylığını peşin olarak alır.

22 Eylül 2020 tarihinde emekli olan memurun hizmet süresi 14 Ekim 2020 tarihine kadar devam eder. Emekli memura 15 Ekim itibariyle emekli aylığı bağlanır. Emekli aylığı ilk etapta 15 Ekim ila 1 Kasım arası ödenir. 1 Kasım dahil daha sonraki aylarda da her ay emekli parası ödenmeye devam eder.

Sonuçta, görevde olan Devlet memurları aylıklarını 15 inden takip eden ayın 14 üne kadar olan sure için peşin olarak alıyor, ancak emekli memurlar ise ilk etapta 15 günlük, takip eden ayın 1 inden itibaren de 1 aylık emekli maaşını peşin olarak almaktadırlar.

Memurlar.Net - Özel

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