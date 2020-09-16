Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
|16 Eylül 2020 12:49
|Yazdır
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil olduğu ifade edildi.
Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Servisçilerden yeni plaka teklifi protestosu
16 Eylül 2020 12:58
|Profesör, yerli aşı çalışması için 'denek' olacağını açıkladı
16 Eylül 2020 11:59
|Merdiven altı maskelere dikkat... Bez maskeler için kanserojen uyarısı
16 Eylül 2020 11:52
|Konya'da 30 metre çapında yeni obruk oluştu
16 Eylül 2020 11:46
|'Acil servisin içi 'bana virüs bulaşmaz' diyen insanlarla dolu'
16 Eylül 2020 11:09
|'Obruklu köy'ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor
16 Eylül 2020 11:05
|Karantinadan kaçan kişi pes dedirtti: Adam mı öldürdüm?
16 Eylül 2020 10:40
|Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok
16 Eylül 2020 10:21
|Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı
16 Eylül 2020 10:17
|Virüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti
16 Eylül 2020 10:11