Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
|17 Eylül 2020 09:24
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Hatay'dan oğlu İbrahim için gelen anne Hatice Temur' da dahil oldu. Oğlunun 2017' de HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Temur, Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan izlediğini oğluna sesini duyurmak için eyleme katıldığını ifade etti.
Evladını almadan HDP il binası önünde ayrılmayacağını vurgulayan Temur, evladı için sonuna kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.
Oğlunun dağa götürüldükten sonra sağlık sorunları yaşadığını anlatan anne Temur, şunları söyledi:
"Televizyonda HDP il binası önünde eylem yapan anneleri gördüm. Oraya katılırsam oğlumu bulabileceğimi düşündüm. Ben de çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Çocuğumun gelmesini istiyorum. Çocuğum için Diyarbakır'a geldim. Oğlumu buradan alıp gideceğim."
- Teslim olma çağrısı yaptı
Oğluna seslenen Temur, " Allah rızası için gel seni göreyim seni istiyorum. Sana takım elbise aldım. Dolapta asılı duruyor. Gel seni evlendireceğim. Onlardan kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.
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