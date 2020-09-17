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HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığına gönderildi
 17 Eylül 2020 14:09
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HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

Başsavcılıkça, eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Baydemir'in çeşitli tarihlerde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına "diplomasi komisyon üyesi" olarak katılıp, konuşma yaptığı, terör örgütü PKK'ya müzahir bazı yayın organlarında yapılan çağrılara uyarak yasa dışı etkinliklere katıldığı, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine yurt dışında olduğu değerlendirilen Baydemir hakkında Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

İngiltere yetkili adli makamına gönderilen talepnamede Baydemir ile ilgili yürütülen terör soruşturmasının sonuçlandırılabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi istendi.
Anadolu Ajansı
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