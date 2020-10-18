Sağlık Bakanından Menzil tarikatı cevabı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı.
|18 Ekim 2020 21:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı.
Cüneyt Özdemir, menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı'da çok etkin olduğu söyleniyor, ne dersiniz? diye sordu.
Bakan Koca, Bakanlıkta olduğu şeklindeki soruya; 'Beynini ve zihnini bir yere kiraya vermiş her kişi ve düşünceyle mücadelemiz olacak' şeklinde yanıt verdi.
Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca 'ya Menzil Tarikatı'nın Sağlık Bakanlığı'ndaki rolünü sordum! pic.twitter.com/rK4nAZxHDrcüneyt özdemir (@cuneytozdemir) October 18, 2020
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