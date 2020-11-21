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18 yaşından önce geçen vekil öğretmenlik süresinin emekliliğe etkisi var mıdır?

Vekillikte geçen süreler de kadrolu memurlukta geçen sürelerle aynı olur ve hizmet olarak esas alınır, ANCAK 18 yaşının altında geçen bu süreler hizmet olarak sayılmaz, sayılması için kaza-i rüşt kararının alınması gerekir.
 21 Kasım 2020 09:10
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18 yaşından önce geçen vekil öğretmenlik süresinin emekliliğe etkisi var mıdır?

SORU: 1992 - 1993 tarihinde emekli sandığına tabi olarak vekil öğretmenlik yaptım. Hizmet birleştirmek için SGK ya yaptığım başvuruda 5434 sk 12. Md göre hizmet olarak alınması mümkün değildir denildi. 1997 - 2009 yılları arası Uzm.J.Çvş. olarak çalıştım. 2009 sonrası kpss ile memur olarak atandım. Halen atandığım kurumda çalışıyorum. Doğum Tarihim 1976. Çalıştığım bu vekil öğretmenliğin emekli olmam için hiç faydası olmayacak mı. En erken ne zaman emekli olabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler. Doğum Tarihim 05/10/1976.18 yaşından önce Vekil öğretmenlik 29/09/1992-25/06/1993 Uzm.J.Çvş okulu 19/08/1996-31/07/1997 Uzm.J.Çvş 31/07/1997-14/10/2009 3 yıl 15 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma) 15/10/2009 tarihinden itibaren 3000 ek göstergeli olarak çalışıyorum.

CEVAP: Durumunuzu değerlendirmemiz;

Memurların 18 yaşından önce geçen süreleri emeklilik hizmet ve yaş tespitinde uygulanmaz. 18 yaşından önce geçen sürelerin hizmet ve yaş grubundan sayılabilmesi için memurun bir meslek veya sanat okulunu bitirmesi ve bu meslekleri ile ilgili memuriyet görevine kaza-i rüşt kararı almak suretiyle başlaması gerekiyor. Aksi halde sayılmıyor. Bu konu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 21 hükmünde ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 6 hükmünde açıklanmıştır.

18 yaşından önce geçen memurluk süreleri intibak işlemlerinden de sayılmaz.

Aynı şekilde, 5510 sayılı Kanunda da sigortalı sayılma 18 yaşını doldurmayla başlamakta, 18 yaşını doldurmayanlar bu Kanunda sigortalı sayılmamaktadır. Ancak, kaza-i rüşt kararı bulunanlarda, yine 18 yaşının bitirilmesi şartı aranmamaktadır. Kaza-i rüşt kararı olmaksızın 18 yaşından önce geçen süreler hizmet olarak kabul edilmemektedir. Şayet memurun, memurluk öncesinde 18 yaşın altında geçen sigortalı süreleri varsa hizmet olarak sayılmaktadır.

Bu açıklamalarımız bağlamında vekillikte geçen süreler de kadrolu memurlukta geçen sürelerle aynı olur ve hizmet olarak esas alınır, ANCAK 18 yaşının altında geçen bu süreler hizmet olarak sayılmaz, sayılması için kaza-i rüşt kararının alınması gerekir.

Ayrıca, memurlar hizmet + yaş grubunun tamamlanmasıyla emeklilik kazanımını sağlarlar ve yıpranma payları memurun hem emeklilik hizmet süresine ilave edilir hem de emeklilik yaş grubundan ayrıca düşülür. Yıpranma payı olan kişi yıpranma payı olmayan göreve geçse de yıpranma payı uygulaması yine devam eder.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz;

18 yaşınızı doldurmadan önce görev yaptığınızı belirttiğiniz vekil öğretmenlik süresi memurluk hizmet süresinden sayılmaz.

Diğer hizmetlerinize göre emeklilik kazanımı şartlarınız ise şu şekilde olur.

Belirttiğiniz hizmet durumunuza göre emeklilik yaş grubunuz 55 yaşınızı doldurduğunuz tarih olur. Ayrıca bu yaş grubundan yıpranma payınız olan 3 yıl 15 gün ayrıca düşülür.

Yani, 5/10/1976 + 55 = 5/10/2031 - 3 yıl 15 gün = 20/09/2028 tarihinin sizin için emeklilik yaşınızı dolduracağınız tarih olur + bu tarihte yıpranma dahil 25 yıl hizmetiniz de olduğunda emeklilik şartlarını tamamlamış olacağınızı, değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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